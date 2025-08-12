Крикунов о Дацюке: «Он был близок к завершению карьеры, когда я забрал его в Казань. Говорю: «Паша, ты крещеный? Давай покрестимся». Сходили в церковь, поставили его на ноги»
Владимир Крикунов рассказал про крещение Павла Дацюка.
– Если помечтать, какого одного игрока вы бы взяли в «Сочи»?
– Любого? Наверное, Пашу Дацюка. Нам центральные нападающие нужны. Вообще команда строится вокруг центрфорвардов.
Кстати, после предсезонного турнира в Челябинске поеду в Екатеринбург, там 30 августа состоится прощальный матч Дацюка. Я же крестный для Паши.
У него была тяжелая травма ноги. И когда я забрал его в Казань, он был близок к завершению карьеры.
Говорю ему: «Паша, ты крещеный?» – «Нет». – «Давай покрестимся». Сходили в церковь, поставили Дацюка на ноги, и вырос он в очень большого мастера, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
Источник: «Матч ТВ»
