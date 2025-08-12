Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»

Михаил Котляревский сравнил работу с тренерами Бенуа Гру и Ги Буше.

Нападающий «Авангарда» ранее играл за «Трактор ».

– Много ли вообще различий между Гру и Буше?

– Мне кажется, что стиль один и тот же. Канадский – все строго, все четко, все принципы сохранять, концентрация, чтобы строгость присутствовала – что там, что здесь.

Но у Буше, мне кажется, это еще строже. Гораздо строже. В «Тракторе», может, кому-то что-то позволяли, какие-то были моменты. Здесь все четко, все как один.

– Не случайно говорят, что Буше достаточно жесткий тренер, у которого все по струночке.

– Он жесткий тренер в тех моментах, где это надо. Просто когда он требует – все выполняют. Если требуешь, выполняешь, то, судя по тому, как в короткое время, что я здесь пробыл, выполняешь – все, упражнение закончил, правильно сделал, и все. Если не выполняешь, он хочет до тебя достучаться, чтобы ты это выполнял.

А так он вообще позитивный человек, и так и не скажешь, что может быть строгим, – сказал нападающий «Авангарда » Михаил Котляревский .