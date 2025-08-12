Ахтямов – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн – 1-й, Дэнфорд – 2-й, Хильдеби – 3-й
Артур Ахтямов вошел в список лучших молодых игроков в системе «Торонто».
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26. Первое место в топ-10 занял 20-летний нападающий Истон Коуэн.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Истон Коуэн;
2. Бен Дэнфорд;
3. Деннис Хильдеби;
4. Артур Ахтямов;
5. Ноа Чедвик;
6. Тайлер Хопкинс;
7. Мирослав Голинка;
8. Тинус Люк Коблар;
9. Виктор Юханссон;
10. Топи Ниемеля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
