Шестеркин нанес символический удар перед матчем «Спартака» с «Динамо» Махачкала
Игорь Шестеркин нанес символический удар перед матчем Фонбет Кубка России.
Вратарь «Рейнджерс» посетил футбольный матч между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».
Олимпийский чемпион 2018 года Игорь Шестеркин ранее играл за хоккейный «Спартак».
«Спартак» проиграл «Динамо» Махачкала по пенальти во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
