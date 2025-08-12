Виталий Прошкин: «Присутствие иностранных тренеров – плюс для КХЛ. Но я английского не знаю, мне было бы сложно общаться»
Виталий Прошкин высказался об иностранных тренерах в КХЛ.
На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив») и Ги Буше («Авангард»).
«Конечно, присутствие иностранных тренеров – это плюс для КХЛ. С другой стороны, мне было бы сложно общаться с иностранцами специалистом, потому что я английского не знаю. Правда, сейчас многие ребята владеют языком, но не на сто процентов.
Вспоминаю, когда в «Сочи» Вячеслав Буцаев нам все объяснял, а Михаил Кравец переводил его установки легионерам. Это смотрелось смешно», – сказал двукратный чемпион мира Виталий Прошкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
