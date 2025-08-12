Коньков о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Клубам пришлось бы выплачивать неустойки. Это не более чем политическая повестка»
Сергей Коньков высказался о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м.
Ранее появилась информация, что в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.
«Если у людей есть действующие контракты, то клубам пришлось бы выплачивать неустойки. Это не более чем политическая повестка.
Полагаю, что в данном вопросе нам необходимо было дождаться заявлений от официальных источников, и уже после этого делать соответствующие выводы», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
