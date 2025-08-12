Хартикайнен об уходе из «Салавата» в 2022-м: «Еще к Рождеству решил, что моя карьера в КХЛ закончена, лига уже выжала из меня все соки. Конфликт на Украине ускорил отъезд на пару месяцев»
Напомним, все легионеры покинули клуб 4 марта 2022 года.
– Это было тяжелое время. Сначала мы (сборная Финляндии – Спортс’‘) выиграли олимпийское золото, потом вернулись в Россию, а потом начался конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘).
Но еще к Рождеству я решил, что моя карьера в КХЛ закончена. В каком-то смысле эта лига уже выжала из меня все соки, и в любом случае пора было бы искать что-то другое. Конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘) ускорил мой отъезд из России на пару месяцев.
Мы уехали в спешке, когда никто не мог сказать наверняка, закроются ли границы. Отсутствие информации в той ситуации было довольно изматывающим.
Мы быстро вывезли свои семьи из страны, но игроки остались там еще на несколько дней. Финских игроков было около дюжины, и все сразу ушли.
– Вам было страшно в тот момент?
– Меня это не пугало. Я был в Уфе уже давно, и чувствовал себя в полной безопасности. Тяжело было от неизвестности, от незнания, что будет завтра, – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен в интервью Iltalehti.
Легионеры заплатили «Салавату» 93,8 млн рублей за расторжение контрактов в феврале – марте 2022 года («РБ Бизнес»)