Гомоляко об уходе Попугаева из «Лады»: «Ему не нашлось места в составе. Поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать»

Сергей Гомоляко высказался об уходе Никиты Попугаева из «Лады».

– Почему отпустили Попугаева?

– Потому что ему не нашлось места в составе.

– То есть это не его инициатива?

– Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать.

Никита – хороший нападающий, хороший парень. Но каждый тренер подстраивает состав под себя. Мы попрощались с ним, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко .