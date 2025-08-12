  • Спортс
  • Гомоляко об уходе Попугаева из «Лады»: «Ему не нашлось места в составе. Поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать»
Гомоляко об уходе Попугаева из «Лады»: «Ему не нашлось места в составе. Поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать»

Сергей Гомоляко высказался об уходе Никиты Попугаева из «Лады».

– Почему отпустили Попугаева?

– Потому что ему не нашлось места в составе.

– То есть это не его инициатива?

– Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать.

Никита – хороший нападающий, хороший парень. Но каждый тренер подстраивает состав под себя. Мы попрощались с ним, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
