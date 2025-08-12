Гомоляко об уходе Попугаева из «Лады»: «Ему не нашлось места в составе. Поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать»
Сергей Гомоляко высказался об уходе Никиты Попугаева из «Лады».
– Почему отпустили Попугаева?
– Потому что ему не нашлось места в составе.
– То есть это не его инициатива?
– Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать.
Никита – хороший нападающий, хороший парень. Но каждый тренер подстраивает состав под себя. Мы попрощались с ним, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости