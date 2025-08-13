Эттинджер об отставке Дебура: «Учитывая, насколько хорошо «Даллас» играл последние три сезона, это тяжело. Но так устроена эта работа, всех тренеров увольняют»

Джейк Эттинджер высказался об отставке тренера Питера Дебура.

6 июня «Даллас» уволил Дебура с поста главного тренера. Под его руководством команда трижды подряд выходила в финал Западной конференции. В сезоне-2024/25 клуб из Техаса дошел до финала Запада, где уступил «Эдмонтону» со счетом 1-4 в серии.

Сообщалось , что игрокам «Далласа » не понравились высказывания тренера после пятого матча серии с Ойлерс», в котором «Старс» уступили со счетом 3:6, а Питер Дебур заменил Эттинджера после двух пропущенных шайб в первом периоде.

«Никогда не хочется, чтобы кто-то потерял работу, и, учитывая, насколько хорошо мы играли последние три сезона, это тяжело.

Но реальность такова, что это часть работы, всех тренеров увольняют. Моих лучших друзей меняют направо и налево. Просто так устроена эта работа», – сказал вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер .

Генменеджер «Далласа» об отставке Дебура: «Не вижу проблемы в замене Эттинджера. Но все увидели проблему в комментариях после игры. Даже Пит cожалел об этом, думаю»