Вячеслав Фетисов: «Если Овечкин приедет в КХЛ, будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он продолжал в НХЛ, и не один год»
6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб в НХЛ с учетом плей-офф.
Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».
«Если Овечкин приедет в КХЛ, то будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он еще продолжал в НХЛ, и не один год. Тут еще и возможность взять Кубок Стэнли, и абсолютный рекорд Гретцки по шайбам с учетом плей-офф.
Сил у него хватит, думаю, он знает толк в подготовке, лишь бы без травм. Я не знаю планов Саши, но считаю, что ему надо оставаться в НХЛ и играть дальше», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.