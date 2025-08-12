Вячеслав Фетисов: «Если Овечкин приедет в КХЛ, будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он продолжал в НХЛ, и не один год»

Вячеслав Фетисов ввысказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб в НХЛ с учетом плей-офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

«Если Овечкин приедет в КХЛ , то будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он еще продолжал в НХЛ , и не один год. Тут еще и возможность взять Кубок Стэнли , и абсолютный рекорд Гретцки по шайбам с учетом плей-офф.

Сил у него хватит, думаю, он знает толк в подготовке, лишь бы без травм. Я не знаю планов Саши, но считаю, что ему надо оставаться в НХЛ и играть дальше», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.