Миронов о матче с минским «Динамо»: «С 0:2 не опустили руки, продолжали бороться. За результатом не гонимся, сейчас главное – найти взаимосвязь между тройками и парами»

Борис Миронов высказался о матче с минским «Динамо» (2:3 Б) на Кубке Минска.

«Хотелось бы отметить, что ребята старались, с 0:2 не опустили руки, продолжали играть и бороться. Где-то переломный момент был в третьем периоде, когда нам дали 5 минут большинства, но не забили, хотя здесь, конечно, надо было решать.

Повторюсь, что мы не гонимся за результатом. В данный момент самое главное – найти взаимосвязь между тройками и парами.

Сейчас такое время, как мы называем «летний хоккей». Много суеты, много чего не получается. Поэтому есть недочеты.

Постараемся наладить все, чтобы к началу сезона быть во всеоружии», – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов .