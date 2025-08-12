Экс-защитник «Питтсбурга», «Рейнджерс» и «Баффало» Руэдел завершил карьеру. Он провел 13 сезонов в НХЛ

35-летний защитник Чэд Руэдел объявил о завершении игровой карьеры.

Он провел 13 сезонов в НХЛ. В его активе 369 игр и 50 (13+37) очков в регулярных чемпионатах при полезности «-7». В плей-офф он провел 25 игр. Защитник играл за «Баффало», «Питтсбург» и «Рейнджерс». В 2017 году он помог «Пингвинс» выиграть Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне он провел 5 игр в НХЛ за «Рейнджерс» и отдал одну передачу. В 50 матчах АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» он набрал 18 (3+15) очков.

«Игра в НХЛ стала для меня воплощением мечты. Я невероятно благодарен «Баффало», «Питтсбургу» и «Рейнджерс» за то, что они дали мне возможность воплотить эту мечту в жизнь.

Хотя на льду было бесчисленное множество незабываемых моментов, больше всего я ценю отношения и дружбу, которые сложились за это время.

Спасибо моей семье, товарищам по команде, тренерам, болельщикам и всем остальным, кто поддерживал меня, за то, что вы стали частью этого удивительного пути», – говорится в заявлении Чэда Руэдела.