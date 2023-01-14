Алексей Терещенко высказался о развитии хоккеистов в России.

– Вы недавно сделали громкое заявление, что наших хоккеистов скоро не останется в НХЛ. Но вам тут же оппонируют: россиян из года в год выбирают на драфте, в том числе в первом раунде.

– Драфт – это драфт. Там можно выбрать хоть сто человек. Я говорю про развитие. Про то, что с ними будет после драфта.

Сколько в НХЛ русских ребят играет? 40-50 человек? А сколько шведов? Больше сотни! А сколько наших там по-настоящему на ведущих ролях?

Почему ребята из России едут за океан? Да потому что там есть развитие. У нас в стране есть считанное количество клубов, которые занимаются развитием игроков в своих школах: СКА, «Локомотив»…В ЦСКА, пожалуй, уже нет – там просто собраны лучшие дети со всей России.

– А в СКА разве не так?

– Давайте абстрагируемся от того, кого Питер набирает в свою первую команду. У них не было подпитки школы. Да, они набрали с разных городов ребят, но теперь поняли, что случился переизбыток.

Показательно, что Александра Никишина СКА обменял на девять человек. Сейчас уже школа в СКА будет работать. В Ярославле тоже есть система, там очень много игроков переходят из школы в МХЛ, а из МХЛ в главную команду, – заявил трехкратный чемпион мира.