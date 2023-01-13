Терещенко о Шипачеве при Билялетдинове: «Он вынужден перестраиваться, иначе его не будет в «Ак Барсе»

объяснил, почему критиковал .

– Тема, которую вы поднимали неоднократно – центральные нападающие. Вы, будучи центральным, понимаете, в чем проблема?

– Они не умеют думать на площадке. Они все технически хотят обыгрывать. Никто не хочет думать. Главное для центра – игра головой. Технические навыки важны, но хоккей – это не тупо беготня.

У нас просто нет центральных, которые могут играть и в нападении, и в обороне. Посмотрите, как Шипачев сейчас играет в «Ак Барсе»…

– Вы, кстати, его частенько критиковали. Будто речь не о лучшем бомбардире последних трех сезонов .

– Критиковал по делу. Если он играет только на себя в нападении, что я сделаю? Встанет в нападении и ждет, когда до него шайба дойдет.

– При Билялетдинове, на ваш взгляд, он перестроился? Прибавил?

– Перестраивается. Вынужден перестраиваться, иначе его не будет в «Ак Барсе». Я смотрел игру в Омске, так он там уже бежал в оборону! В «Динамо» Яшкин за него бегал, выполнял всю черновую работу.

Вы не подумайте, я Вадима очень уважаю. Он много чего выиграл, но я говорю то, что вижу, – сказал трехкратный чемпион мира.