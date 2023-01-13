Терещенко о возможной отставке Вудкрофта: «Давно уже пора. Белорусский хоккей просто убили!»

раскритиковал работу тренера в минском « ».

– На финише карьеры вы поработали сначала с Вудкрофтом, а затем с . При этом до этого не сталкивались с тренерами-иностранцами. Канадцы в чем-то изменили ваши взгляды на хоккей?

– Боб – да. Он очень много чего мне дал, даже как игроку в 40 лет. Поверьте, это был колоссальный опыт. Я понимал, что мне осталось год-два-три в большом хоккее. Как оказалось, ничего не осталось. Но я все равно это впитывал.

Я даже для детского хоккея у него много нюансов подсмотрел. Да, у меня тоже есть свои требования, но Боб – большая личность, который был требователен как к игрокам, так и к своим помощникам из штаба.

– Вудкрофт и Хартли – одного поля ягоды?

– Это пропасть. Просто пропасть.

– Сейчас в Беларуси активно идут разговоры о необходимости отставки Вудкрофта из минского «Динамо». Вы эти настроения поддерживаете?

– Давно уже пора. Они просто убили белорусский хоккей! Приведу простой пример – , который сейчас играет в «Салавате Юлаеве». Молодой парень, белорус, но он был не нужен Вудкрофту. Хотя какая у него скорость, какой дриблинг, бросок! Его надо было развивать, обучать. Но этого не было и близко.

Для чего привозить толпы своих легионеров? Чтобы сейчас с таким составом не выйти плей-офф и разъехаться по домам? Хотя «Динамо» обязано быть в пятерке на Западе, – сказал трехкратный чемпион мира.