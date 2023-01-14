Алексей Терещенко: «Быков – человек, на которого нужно молиться. Он поменял отношение к сборной России»

поделился воспоминаниями о работе с тренером Вячеславом Быковым.

– Вы ведь у играли в клубе и сборной. Есть ли у вас догадки, почему он так рано прекратил активную деятельность и уже восемь лет не тренирует?

– Не знаю. Но для меня Вячеслав Аркадьевич – это человек, на которого нужно молиться. Он поменял отношение абсолютно всех к сборной.

Вы не представляете какая была атмосфера в команде! Мы считали дни, чтобы уже наконец поехать на и окунуться в этот коллектив.

Я бы не сказал, что у Быкова была какая-то система. Но отношение к ребятам решало. Это европейский и североамериканский подход, когда ты должен нести ответственность за себя и за команду. Раньше же мы со сборов не вылезали. Он же сделал нас профессионалами, – заявил трехкратный чемпион мира.