Алексей Терещенко: «Быков – человек, на которого нужно молиться. Он поменял отношение к сборной России»

Теги Евротур Сборная России по хоккею Алексей Терещенко Вячеслав Быков Хоккей

Алексей Терещенко поделился воспоминаниями о работе с тренером Вячеславом Быковым.

– Вы ведь у Вячеслава Быкова играли в клубе и сборной. Есть ли у вас догадки, почему он так рано прекратил активную деятельность и уже восемь лет не тренирует?

– Не знаю. Но для меня Вячеслав Аркадьевич – это человек, на которого нужно молиться. Он поменял отношение абсолютно всех к сборной.

Вы не представляете какая была атмосфера в команде! Мы считали дни, чтобы уже наконец поехать на Евротур и окунуться в этот коллектив.

Я бы не сказал, что у Быкова была какая-то система. Но отношение к ребятам решало. Это европейский и североамериканский подход, когда ты должен нести ответственность за себя и за команду. Раньше же мы со сборов не вылезали. Он же сделал нас профессионалами, – заявил трехкратный чемпион мира. 

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4 комментария

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Rialto
Быков шарлатан, а Вардан чурка неумеющая жарить шашлык. Т.е. страшная армянская бабища.
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MosesPray
Ответ Direct free kick
Быков шарлатан https://www.championat.com/olympicwinter/article-3093863-sharlatany.html
Да если бы не кондиционеры в Квебеке...
+1
-2
-1
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Direct free kick
Ответ Bartez1986
В свое время Быков проделал хорошую работу, спору нет. А молиться-то зачем?
Быков шарлатан https://www.championat.com/olympicwinter/article-3093863-sharlatany.html
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
В свое время Быков проделал хорошую работу, спору нет. А молиться-то зачем?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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