Алексей Терещенко: «Мы движемся к тому, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования»
Алексей Терещенко поделился мнением о ситуации в российском хоккее.
«Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения. Это большая проблема.
Такие, как Овечкин, рождаются редко. Он еще из советской школы, но она уже устарела. Мое понимание, что хоккей строится на средних игроках. Овечкин – голеадор, но не разноплановый игрок, будем откровенны. Посмотрите, сколько у канадцев разноплановых игроков. То же самое и Кучеров, который не может выполнять черновую работу. У нас нет среднего звена, которое умеет все», – считает бывший нападающий сборной России.
если не помогло
2. Почистить память
если не помогло
3. почистить карму
далее, за айстайм тренерам тоже несут, за попадание в сборные разных уровней и возрастов - опять мзда и немаленькая
в итоге - пройдя сито всевозможных сборов и поборов до проф. уровня доходят состоятельные, но с неба звезд не хватающие игроки
ну а вершина этой пирамиды - лимит в КХЛ, так как не могут наши воспитанники (те кого взрастили) честно конкурировать с середняками из Канады, США и Европы
Я оба раза закрыл и приложение зависло!!! Закрыл приложение и 3й раз в AppStore перекинуло. Что за дела?