Алексей Терещенко: «Мы движемся к тому, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования»

Алексей Терещенко поделился мнением о ситуации в российском хоккее.

«Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в . В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения. Это большая проблема.

Такие, как , рождаются редко. Он еще из советской школы, но она уже устарела. Мое понимание, что хоккей строится на средних игроках. Овечкин – голеадор, но не разноплановый игрок, будем откровенны. Посмотрите, сколько у канадцев разноплановых игроков. То же самое и , который не может выполнять черновую работу. У нас нет среднего звена, которое умеет все», – считает бывший нападающий сборной России.