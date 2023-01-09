Алексей Терещенко: «Мы движемся к тому, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования»

Теги Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров детский хоккей Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о ситуации в российском хоккее. 

«Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения. Это большая проблема. 

Такие, как Овечкин, рождаются редко. Он еще из советской школы, но она уже устарела. Мое понимание, что хоккей строится на средних игроках. Овечкин – голеадор, но не разноплановый игрок, будем откровенны. Посмотрите, сколько у канадцев разноплановых игроков. То же самое и Кучеров, который не может выполнять черновую работу. У нас нет среднего звена, которое умеет все», – считает бывший нападающий сборной России.

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8 комментариев

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Booligan
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Ответ Arturqa
Разработчики sports! Почему я только открыл мобильное приложение и меня 2 раза подряд просто редиректит в AppStore на приложение Яндекса и Самоката! Я оба раза закрыл и приложение зависло!!! Закрыл приложение и 3й раз в AppStore перекинуло. Что за дела?
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Melnikov1968
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Все начинается с головы. Если президент ФХР уверяет всех и вся, что наш хоккей активно развивается, регулярно отчитывается о строительстве новых катков и постоянно трубит, что мы лидеры мирового хоккея, то у большинства складывается впечатление, что все хорошо в нашем королевстве. Но на деле все оказывается не так гладко.
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mailman
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отдать ребенка в хоккей - удовольствие недешевое (форма, аренда льда и т.д.), дети попадают только те, родители которых могут позволить, не всегда талантливые
далее, за айстайм тренерам тоже несут, за попадание в сборные разных уровней и возрастов - опять мзда и немаленькая
в итоге - пройдя сито всевозможных сборов и поборов до проф. уровня доходят состоятельные, но с неба звезд не хватающие игроки
ну а вершина этой пирамиды - лимит в КХЛ, так как не могут наши воспитанники (те кого взрастили) честно конкурировать с середняками из Канады, США и Европы
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dosatuy
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Лёха, ты последний кто такую работу мог сделать. И рояль и важную шайбу.
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Mikl_5555
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вся надежда,что ротенберг по всей стране откроет свои школы хоккея..
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Madcomposer
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Нашим надо просто на постоянной основе с Тортореллой заключить договор, чтобы к нему в клубы ехали наши игроки воспитываться. Вон, Панарина как научил пахать, из Гаврикова сделал околотопового защитника.
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Евгений Мешков
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Тренеров нет, вот и весь сказ. по всей вертикали от малышей до команд КХЛ.
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Arturqa
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Разработчики sports! Почему я только открыл мобильное приложение и меня 2 раза подряд просто редиректит в AppStore на приложение Яндекса и Самоката!
Я оба раза закрыл и приложение зависло!!! Закрыл приложение и 3й раз в AppStore перекинуло. Что за дела?
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