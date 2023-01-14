Бедард – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 среди игроков из Северной Америки, Фантилли – 2-й, Уилл Смит – 3-й
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг драфта-2023.
Первое место в списке полевых игроков, выступающих в Северной Америке, занял нападающий Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
4. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
6. н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
8. н Мэттью Вуд (университет Коннектикута)
9. н Сэмюэл Хонзек («Ванкувер Джайэнтс», WHL)
10. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
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