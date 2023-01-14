Бедард – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 среди игроков из Северной Америки, Фантилли – 2-й, Уилл Смит – 3-й

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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг драфта-2023.

Первое место в списке полевых игроков, выступающих в Северной Америке, занял нападающий Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

4. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

6. н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

8. н Мэттью Вуд (университет Коннектикута)

9. н Сэмюэл Хонзек («Ванкувер Джайэнтс», WHL)

10. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

Мичков – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 среди игроков из Европы, Гуляев – 8-й

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6 комментариев

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ermol@y
Ответ artem klishin
"День независимости" хороший фильм с Уиллом Смитом был, помню
Согласен, я ему 9 на Кинопоиске поставил)
+1
-1
0
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Why always me?!
Ответ progexpNN
№1 Бедард. Это бесспорно. Всё остальное - пальцем в небо. Любой может, как заиграть, так и нет. Выбирай, но осторожно. Некоторые проспекты "выше" других только из-за лучшей физической готовности и/или габаритов.
Фантилли тоже топом считается. Не некстван, но заиграть должен.
+1
-1
0
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Alex1104
Ответ artem klishin
"День независимости" хороший фильм с Уиллом Смитом был, помню
Уже немолодой, в хоккей бегать
+1
-1
0
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artem klishin
"День независимости" хороший фильм с Уиллом Смитом был, помню
+4
-2
+2
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raspisanie77
Никого из лиги Квебека и из Онтарио только 10 место
0
-2
-2
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progexpNN
№1 Бедард. Это бесспорно. Всё остальное - пальцем в небо. Любой может, как заиграть, так и нет. Выбирай, но осторожно. Некоторые проспекты "выше" других только из-за лучшей физической готовности и/или габаритов.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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