Фетисов о Харламове: «Самый уникальный хоккеист в истории. Вспоминается его аура, когда в его присутствии ощущаешь себя совсем по‑другому. Небесного происхождения был человек»

Теги Вячеслав Фетисов Валерий Харламов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями об игре Валерия Харламова. 

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

– Это самый уникальный хоккеист в истории мирового спорта, который безукоризненно владел своим телом, координация была фантастическая. И все это на запредельных скоростях, между прочим.

Он шел в обыгрыш, хотя можно было получить серьезную травму. Но Харламова отличало бесстрашие, какая‑то удаль и понимание того, что его поймать невозможно. Он как ветер улетал от всех.

– Вы помните, как Харламов делал первые шаги на льду после восстановления? Он лечился три с половиной месяца после автокатастрофы в 1976 году.

– Да, как сейчас помню. Это было похоже на то, как кошка или собака осторожно трогает воду. Потом покатился, с радостью и слезами. И у нас у всех было внутреннее счастье, что он восстановится и будет играть.

– Каким он был в общении?

– Находиться с великим Харламовым в одном пространстве – это особенная вещь. Вспоминаются не только какие‑то детали, а сама аура Харламова, когда в его присутствии ты ощущаешь себя совсем по‑другому. Небесного происхождения был человек.

– Что было, когда вы узнали о смерти Харламова?

– Как помню, мы в Канаде собрались, и все начали требовать, чтобы мы полетели назад на похороны. Такими были первые эмоции. Потом нам объяснили, что если лететь назад, то на перекладных, и мы в любом случае не успеем. Поэтому лучше всем собраться и играть. Тогда мы сказали сами себе: давайте в память о Борисыче выиграем этот Кубок Канады.

Сразу из аэропорта поехали на могилу Харламова, на Кунцевское кладбище. Приехали жены, семьи. Сели в автобус… И только после этого мы поняли, что его нет.

– Кто для вас Харламов?

– Символ удали и неприступности, непреклонности.

– Если бы вы сейчас его встретили, что бы ему сказали?

– Валерий Борисович, ты самый крутой хоккеист, который когда‑либо играл в эту замечательную игру, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы в фильме «Валерий Харламов. На высокой скорости».

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2 комментария

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Огюст
Я видел игру ,именно игру Валеры наяву -ходил со своим отцом , как вчера помню ,а на самом деле пролетело столько лет !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Все-таки Вячеслав Фетисов. Исправьте, пожалуйста.
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