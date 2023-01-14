Фетисов о Харламове: «Самый уникальный хоккеист в истории. Вспоминается его аура, когда в его присутствии ощущаешь себя совсем по‑другому. Небесного происхождения был человек»

поделился воспоминаниями об игре Валерия Харламова.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

– Это самый уникальный хоккеист в истории мирового спорта, который безукоризненно владел своим телом, координация была фантастическая. И все это на запредельных скоростях, между прочим.

Он шел в обыгрыш, хотя можно было получить серьезную травму. Но Харламова отличало бесстрашие, какая‑то удаль и понимание того, что его поймать невозможно. Он как ветер улетал от всех.

– Вы помните, как Харламов делал первые шаги на льду после восстановления? Он лечился три с половиной месяца после автокатастрофы в 1976 году.

– Да, как сейчас помню. Это было похоже на то, как кошка или собака осторожно трогает воду. Потом покатился, с радостью и слезами. И у нас у всех было внутреннее счастье, что он восстановится и будет играть.

– Каким он был в общении?

– Находиться с великим Харламовым в одном пространстве – это особенная вещь. Вспоминаются не только какие‑то детали, а сама аура Харламова, когда в его присутствии ты ощущаешь себя совсем по‑другому. Небесного происхождения был человек.

– Что было, когда вы узнали о смерти Харламова?

– Как помню, мы в Канаде собрались, и все начали требовать, чтобы мы полетели назад на похороны. Такими были первые эмоции. Потом нам объяснили, что если лететь назад, то на перекладных, и мы в любом случае не успеем. Поэтому лучше всем собраться и играть. Тогда мы сказали сами себе: давайте в память о Борисыче выиграем этот Кубок Канады.

Сразу из аэропорта поехали на могилу Харламова, на Кунцевское кладбище. Приехали жены, семьи. Сели в автобус… И только после этого мы поняли, что его нет.

– Кто для вас Харламов?

– Символ удали и неприступности, непреклонности.

– бы вы сейчас его встретили, что бы ему сказали?

– Валерий Борисович, ты самый крутой хоккеист, который когда‑либо играл в эту замечательную игру, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы в фильме « . На высокой скорости».