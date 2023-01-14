ФХР в день 75-летия со дня рождения Харламова: «Он прожил обидно короткую, но очень яркую жизнь, – и навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта»

Теги ЦСКА ФХР Валерий Харламов сборная СССР КХЛ чемпионат СССР Хоккей

ФХР отметила день 75-летия со дня рождения Валерия Харламова. 

«Его имя известно даже тем, кто почти ничего не знает о хоккее. Он прожил обидно короткую, но очень яркую жизнь, – и навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта ⭐️

75 лет назад родился Валерий Харламов, Легенда №17.

Помним!» – говорится в телеграм-канале федерации. 

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3 комментария

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GreatMcDavid97
Ответ гога11
Харламов лучший игрок за всю историю игры под названием хоккей, на второе место можно смело поставить Мальцева, а дальше уже Грецки, Овечкин и прочие.
Откуда такие берутся. Харламову до Якушева далеко, не говоря о других
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Синий туман
Уходят Гении от Бога, не оставляя нам замен".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гога11
Харламов лучший игрок за всю историю игры под названием хоккей, на второе место можно смело поставить Мальцева, а дальше уже Грецки, Овечкин и прочие.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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