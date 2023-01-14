ФХР в день 75-летия со дня рождения Харламова: «Он прожил обидно короткую, но очень яркую жизнь, – и навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта»
ФХР отметила день 75-летия со дня рождения Валерия Харламова.
«Его имя известно даже тем, кто почти ничего не знает о хоккее. Он прожил обидно короткую, но очень яркую жизнь, – и навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта ⭐️
75 лет назад родился Валерий Харламов, Легенда №17.
Помним!» – говорится в телеграм-канале федерации.
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