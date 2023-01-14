Камил Гаджиев: «Ротенберг – ходячий маркетинг. У него есть последователи, есть ненавистники. Но то, что он стоит на лавке, уже дает СКА плюс сто очков»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Камил Гаджиев Матч ТВ маркетинг Хоккей

Камил Гаджиев поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

– Роман Ротенберг, учившийся на маркетолога в Лондоне, возглавил СКА и уверенно идет в КХЛ на первом месте. Это удивительно? Получается, что любой человек может стать успешным тренером?

– Тут, во-первых, любовь к хоккею, которую у Романа не отнимешь. Во-вторых, классный набор хоккеистов. В-третьих, классные помощники. Он же не в одиночку команду делает. Есть люди, которые уже много лет работают в системе, помогают, подсказывают. Даже игроки, понимая, что их тренер – еще совсем молодой специалист, где-то приходят ему на помощь.

Плюс еще фарт! Этого у Ротенберга тоже не отнять. Достаточно вспомнить финал Олимпиады в 2018 году. Фарт – очень важная вещь в спорте.

А то, что маркетолог… Да, Роман – ходячий маркетинг. У него есть последователи, есть ненавистники. Но то, что он стоит во время матча на лавке, уже дает СКА плюс сто очков. Клуб сразу начали еще больше обсуждать, он стал еще более интересным. Для кого-то – еще более ненавистным, а кто-то по отношению к команде потеплел.

– Видели фишку? КХЛ штрафует Ротенберга за неприличный жест после гола в овертайме на 300 тысяч рублей. А он в ответ штампует футболки «Кулак победы» и зарабатывает миллион.

– Это все от любви к хоккею. Но тут, конечно, еще очень важен фактор независимости. Потому что бывает, что тренер за все переживает. И за штраф, и за то, что его сверху кто-то хлопнул.

Роману Борисовичу за все это переживать не нужно. Он сам находится во главе этой пирамиды. Поэтому все делает, как чувствует. А чувствует он себя неплохо, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».

 

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10 комментариев

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sava k
Ротенберги, они такие, плюнут, и там сразу гора золота.
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Ильнур Хасанов
Ответ Грегори Хауз
Так он и не рулит. Он лицом торгует. Его команда, его проект, он деньги зарабатывает на хоккее. И в том числе на тебе к стати.
И как же он деньги зарабатывает, если весь спорт в РФ сидит на дотациях из бюджета.
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Ильнур Хасанов
Ответ Грегори Хауз
Ну про "всю" ты явно перегнул. Ты сильно много на себя берешь. Могу озвучить пару тройку не малых регионов которая за них и горой стоит. Или они из-за этого уже не часть РФ?
Какие же это регионы ?
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Грегори Хауз
Ответ ALEKS66
Ротенберг-тренер сосиска-это вообще не про хоккей. Обсуждать серьезно то что мол этот мажор тренер могут только реально ничего не понимающие что это такое люди.
Так он и не рулит. Он лицом торгует. Его команда, его проект, он деньги зарабатывает на хоккее. И в том числе на тебе к стати.
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Грегори Хауз
Ответ Ильнур Хасанов
Он прав сплошной маркетинг и вся страна болеет против маркетинга.
Ну про "всю" ты явно перегнул. Ты сильно много на себя берешь. Могу озвучить пару тройку не малых регионов которая за них и горой стоит. Или они из-за этого уже не часть РФ?
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Грегори Хауз
То что он стоит на лавке уже и так покоя не дает многим.
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yalyon
Ротенберг – ходящий идиотизм
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ALEKS66
Ротенберг-тренер сосиска-это вообще не про хоккей. Обсуждать серьезно то что мол этот мажор тренер могут только реально ничего не понимающие что это такое люди.
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GromwuD
где можно минусонуть?
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Ильнур Хасанов
Он прав сплошной маркетинг и вся страна болеет против маркетинга.
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