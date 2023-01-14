Камил Гаджиев: «Ротенберг – ходячий маркетинг. У него есть последователи, есть ненавистники. Но то, что он стоит на лавке, уже дает СКА плюс сто очков»

Камил Гаджиев поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

– Роман Ротенберг, учившийся на маркетолога в Лондоне, возглавил СКА и уверенно идет в КХЛ на первом месте. Это удивительно? Получается, что любой человек может стать успешным тренером?

– Тут, во-первых, любовь к хоккею, которую у Романа не отнимешь. Во-вторых, классный набор хоккеистов. В-третьих, классные помощники. Он же не в одиночку команду делает. Есть люди, которые уже много лет работают в системе, помогают, подсказывают. Даже игроки, понимая, что их тренер – еще совсем молодой специалист, где-то приходят ему на помощь.

Плюс еще фарт! Этого у Ротенберга тоже не отнять. Достаточно вспомнить финал Олимпиады в 2018 году. Фарт – очень важная вещь в спорте.

А то, что маркетолог… Да, Роман – ходячий маркетинг. У него есть последователи, есть ненавистники. Но то, что он стоит во время матча на лавке, уже дает СКА плюс сто очков. Клуб сразу начали еще больше обсуждать, он стал еще более интересным. Для кого-то – еще более ненавистным, а кто-то по отношению к команде потеплел.

– Видели фишку? штрафует Ротенберга за неприличный жест после гола в овертайме на 300 тысяч рублей. А он в ответ штампует футболки «Кулак победы» и зарабатывает миллион.

– Это все от любви к хоккею. Но тут, конечно, еще очень важен фактор независимости. Потому что бывает, что тренер за все переживает. И за штраф, и за то, что его сверху кто-то хлопнул.

Роману Борисовичу за все это переживать не нужно. Он сам находится во главе этой пирамиды. Поэтому все делает, как чувствует. А чувствует он себя неплохо, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».