Шалимов о Харламове: «Горячая испанская кровь, любил пахать как зверь. Он был проводником между ветеранами и молодежью, к нему все тянулись»

Виктор Шалимов поделился воспоминаниями о Валерии Харламове.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

«Горячая испанская кровь, любил еще работать, пахать как зверь. Все вместе сложилось.

Для молодежи обидно, если тренер говорит: «Иди поиграй в Чебаркуле чуть-чуть, потом мы тебя вернем». Показал, что у него был характер. Доказал, что может играть, вернулся в ведущий клуб в СССР, стал ведущим не только в ЦСКА, но и в мировом хоккее.

У него было замечательное качество – он был проводником между ветеранами и молодежью. К нему все тянулись, он был притягивающей силой по игре и по характеру.

Как можно сравнить, кто лучше – Харламов или Бобби Халл? Харламов есть Харламов. Он остался в истории нашего хоккея», – сказал олимпийский чемпион.