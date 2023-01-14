Шалимов о Харламове: «Горячая испанская кровь, любил пахать как зверь. Он был проводником между ветеранами и молодежью, к нему все тянулись»

Теги ЦСКА Валерий Харламов Бобби Халл Виктор Шалимов чемпионат СССР Матч ТВ Хоккей

Виктор Шалимов поделился воспоминаниями о Валерии Харламове.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

«Горячая испанская кровь, любил еще работать, пахать как зверь. Все вместе сложилось.

Для молодежи обидно, если тренер говорит: «Иди поиграй в Чебаркуле чуть-чуть, потом мы тебя вернем». Показал, что у него был характер. Доказал, что может играть, вернулся в ведущий клуб в СССР, стал ведущим не только в ЦСКА, но и в мировом хоккее.

У него было замечательное качество – он был проводником между ветеранами и молодежью. К нему все тянулись, он был притягивающей силой по игре и по характеру.

Как можно сравнить, кто лучше – Харламов или Бобби Халл? Харламов есть Харламов. Он остался в истории нашего хоккея», – сказал олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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#nikon
Он был первым Волшебником.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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