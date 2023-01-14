Сын Харламова: «Отец очень любил музыку. Привозил постоянно виниловые пластинки – ABBA, Boney M»

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Сын Валерия Харламова Александр рассказал о любви отца к музыке.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

«Отец в принципе очень любил музыку. У нас музыка играла всегда и в машине, и дома. У нас дома была такая приличная виниловая установка.

Был и кассетный магнитофон, но отец привозил постоянно именно виниловые пластинки. ABBA, Boney M, они сохранились и до сих пор. А песня «Пой, гитара!» – это песня не для домашнего прослушивания, а для ресторана или чтобы слушать еще где‑то.

К сожалению, ребята того поколения очень мало времени проводили дома. Постоянные сборы, игры, соревнования. Но когда отец приезжал домой, это был праздник. Сразу и дом наполнялся друзьями, у отца их было много. Нам он уделял столько внимания, сколько мог. Порой бывали считанные часы свободного времени или ночь.

Люди из 12 месяцев в году 10 проводили вне дома. Вся жизнь крутилась после игр. Жены ездили с детьми встречаться с хоккеистами, либо на ночь отпускали. А если отпустят на несколько дней - это вообще праздник большой», – рассказал Александр Харламов

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3 комментария

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catcher69
а жители великого советского союза слушали людмилу зыкину и иосифа кобзона потомучто пластинки аббы и прочих для них были запрещены !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SlavaF.
Ответ Назар Игорь
Виниловые пластинки, тогда это называлось "Музыка на костях".
Это не так. «На костях» называли самописные гибкие пластинки, потому что часто использовали рентгеновские снимки для их изготовления. Фабричный винил так никто не называл.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Виниловые пластинки, тогда это называлось "Музыка на костях".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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