Сын Харламова: «Отец очень любил музыку. Привозил постоянно виниловые пластинки – ABBA, Boney M»

Сын Валерия Харламова Александр рассказал о любви отца к музыке.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

«Отец в принципе очень любил музыку. У нас музыка играла всегда и в машине, и дома. У нас дома была такая приличная виниловая установка.

Был и кассетный магнитофон, но отец привозил постоянно именно виниловые пластинки. ABBA, Boney M, они сохранились и до сих пор. А песня «Пой, гитара!» – это песня не для домашнего прослушивания, а для ресторана или чтобы слушать еще где‑то.

К сожалению, ребята того поколения очень мало времени проводили дома. Постоянные сборы, игры, соревнования. Но когда отец приезжал домой, это был праздник. Сразу и дом наполнялся друзьями, у отца их было много. Нам он уделял столько внимания, сколько мог. Порой бывали считанные часы свободного времени или ночь.

Люди из 12 месяцев в году 10 проводили вне дома. Вся жизнь крутилась после игр. Жены ездили с детьми встречаться с хоккеистами, либо на ночь отпускали. А если отпустят на несколько дней - это вообще праздник большой», – рассказал .

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