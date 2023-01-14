Ротенберг о Харламове и СКА: «Для нас большая честь, что одну из медалей легендарный хоккеист завоевал в форме ленинградских армейцев»

Теги СКА ФХР суперсерия Валерий Харламов сборная СССР КХЛ чемпионат СССР Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг напомнил о выступлении Валерия Харламова в форме СКА. 

«Сегодня исполнилось бы 75 лет Валерию Харламову – одному из лучших игроков в истории хоккея, человеку, который является олицетворением советского стиля игры с шайбой.

Харламов дважды побеждал на Олимпиадах, многократно становился чемпионом мира и Европы, блистал на Суперсериях против сборной Канады и команд НХЛ.

Для нашего клуба большая честь, что одну из своих медалей легендарный хоккеист завоевал в форме ленинградских армейцев. 

В 1975 году Харламов принял участие в Спартакиаде дружественных армий, которая проходила в Юбилейном. Честь СССР на этом турнире защищала сборная, созданная на основе СКА и игравшая в свитерах ленинградских армейцев, но в ее состав был прикомандирован и Харламов.

Наша команда обыграла военных Чехословакии со счетом 3:2, разгромила румын 15:0, победила поляков 7:4 и завоевала золотые медали. А Харламов стал лучшим бомбардиром того турнира.

Спасибо Валерию Борисовичу за его игру, которая до сих пор вдохновляет миллионы хоккеистов и болельщиков по всему миру!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в телеграм-канале, приложив фотографию с турнира. 

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6 комментариев

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HockeyMan
То есть играли профессиональные хоккеисты советского союза, против военных из Чехословакии и еле еле выиграли?
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alklimov2018
У страны, в которой на первых ролях такие идиоты - нет будущего.
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Дмитрий9779
Ответ GreatMcDavid97
Да уже давно игра Харламова никого не вдохновляет во всём мире. Если только в России
Пiшов вон.
+1
-1
0
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GreatMcDavid97
Да уже давно игра Харламова никого не вдохновляет во всём мире. Если только в России
0
-4
-4
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Максим Васильев
Что он несёт... Это у него такая мания величия... Просто нет слов...
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catcher69
о новые сказки о величии ска подъехали...скоро за них еще и грецки с горди хоу заиграют а за зенит пеле и гарринча ))))))))))))))
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