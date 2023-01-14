Ротенберг о Харламове и СКА: «Для нас большая честь, что одну из медалей легендарный хоккеист завоевал в форме ленинградских армейцев»

напомнил о выступлении в форме СКА.

«Сегодня исполнилось бы 75 лет Валерию Харламову – одному из лучших игроков в истории хоккея, человеку, который является олицетворением советского стиля игры с шайбой.

Харламов дважды побеждал на Олимпиадах, многократно становился чемпионом мира и Европы, блистал на Суперсериях против сборной Канады и команд НХЛ.

Для нашего клуба большая честь, что одну из своих медалей легендарный хоккеист завоевал в форме ленинградских армейцев.

В 1975 году Харламов принял участие в Спартакиаде дружественных армий, которая проходила в Юбилейном. Честь СССР на этом турнире защищала сборная, созданная на основе СКА и игравшая в свитерах ленинградских армейцев, но в ее состав был прикомандирован и Харламов.

Наша команда обыграла военных Чехословакии со счетом 3:2, разгромила румын 15:0, победила поляков 7:4 и завоевала золотые медали. А Харламов стал лучшим бомбардиром того турнира.

Спасибо Валерию Борисовичу за его игру, которая до сих пор вдохновляет миллионы хоккеистов и болельщиков по всему миру!» – написал первый вице-президент и главный тренер в телеграм-канале, приложив фотографию с турнира.