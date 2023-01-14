«Каролина» не планирует отправлять Кочеткова в АХЛ из-за возвращения Андерсена

« » не планирует отправлять в АХЛ после возвращения .

Датский вратарь вернулся в состав «Харрикейнс» после травмы, из-за которой пропустил 2 месяца. Он уже принял участие в матче с «Коламбусом» (6:2), отразив 21 бросок из 23.

«Генменеджер Дон Уодделл сказал, что нормально относится к идее оставить трех вратарей, хотя в начале сезона она ему не нравилась.

Держать Кочеткова в АХЛ не имеет никакого смысла. Учитывая же историю травм Андерсена и Раанты, то обменяв кого-то из них, потом можно будет об этом пожалеть», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Кочетков начал текущий сезон в АХЛ. Вскоре после вызова в основу в ноябре россиянин подписал с командой новый контракт на 4 года с кэпхитом 2 миллиона долларов.

Андерсен (кэпхит 4,5 млн) и (2 млн) летом могут стать неограниченно свободными агентами.