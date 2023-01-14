«Каролина» не планирует отправлять Кочеткова в АХЛ из-за возвращения Андерсена

Теги Каролина Дон Уодделл НХЛ Фредерик Андерсен Эллиотт Фридман Антти Раанта Петр Кочетков Хоккей

«Каролина» не планирует отправлять Петра Кочеткова в АХЛ после возвращения Андерсена.

Датский вратарь вернулся в состав «Харрикейнс» после травмы, из-за которой пропустил 2 месяца. Он уже принял участие в матче с «Коламбусом» (6:2), отразив 21 бросок из 23.

«Генменеджер Дон Уодделл сказал, что нормально относится к идее оставить трех вратарей, хотя в начале сезона она ему не нравилась. 

Держать Кочеткова в АХЛ не имеет никакого смысла. Учитывая же историю травм Андерсена и Раанты, то обменяв кого-то из них, потом можно будет об этом пожалеть», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

Кочетков начал текущий сезон в АХЛ. Вскоре после вызова в основу в ноябре россиянин подписал с командой новый контракт на 4 года с кэпхитом 2 миллиона долларов. 

Андерсен (кэпхит 4,5 млн) и Раанта (2 млн) летом могут стать неограниченно свободными агентами. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ferdinand #5
Ответ Вадим Сидоров
Раанту в АХЛ.
Только через уэйвер. Его могут подобрать, и тогда Каролина останется с травматичным Андерсеном и Кочетковым. Каролина этого не хочет, об этом написано в новости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Раанту в АХЛ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Кочеткова надо наигрывать снова. Если наберет форму, сажать в глухой запас будет себе дороже. Странная история, конечно. Такого вратаря открыли, и на тебе.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий