Кочетков пропустил 4 шайбы от «Рейнджерс» и прервал серию из 5 побед подряд

Теги Рейнджерс Каролина НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков 3-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы за матч и прервал серию из 5 побед подряд.

Российский вратарь «Каролины» отразил 26 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5). Пятая шайба была заброшена клубом из Нью-Йорка в пустые ворота. 

Кочетков прервал серию из 5 побед подряд, всего 2-й раз в сезоне уступив в основное время. Всего у него 10 побед при 6 поражениях (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,08). 

1 комментарий

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Домариновали парня на лавке.
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