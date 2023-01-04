Кочетков пропустил 4 шайбы от «Рейнджерс» и прервал серию из 5 побед подряд

3-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы за матч и прервал серию из 5 побед подряд.

Российский вратарь «Каролины» отразил 26 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата с « » (3:5). Пятая шайба была заброшена клубом из Нью-Йорка в пустые ворота.

Кочетков прервал серию из 5 побед подряд, всего 2-й раз в сезоне уступив в основное время. Всего у него 10 побед при 6 поражениях (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,08).