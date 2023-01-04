Бринд’Амор о Кочеткове и 4 шайбах от «Рейнджерс»: «Он придет в норму. Было и несколько отличных сэйвов»

Род Бринд’ высказался о неудачной игре против «Рейнджерс».

Россиянин пропустил 4 шайбы, в том числе после слабого броска Мики Зибанежада, исполнявшего пас вперед.

« » уступила клубу из Нью-Йорка (3:5), прервав серию из 11 побед подряд.

«Очевидно, что он хотел бы вернуться назад. Но сегодня было и несколько отличных сэйвов. Просто случилась пара неудачных голов. Он придет в норму», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

Отметим, что это был первый старт Кочеткова в последних 6 играх команды.