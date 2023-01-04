Бринд’Амор о Кочеткове и 4 шайбах от «Рейнджерс»: «Он придет в норму. Было и несколько отличных сэйвов»

Теги Каролина Род Бринд′Амор НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Род Бринд’Амор высказался о неудачной игре Петра Кочеткова против «Рейнджерс».

Россиянин пропустил 4 шайбы, в том числе после слабого броска Мики Зибанежада, исполнявшего пас вперед.

«Каролина» уступила клубу из Нью-Йорка (3:5), прервав серию из 11 побед подряд. 

«Очевидно, что он хотел бы вернуться назад. Но сегодня было и несколько отличных сэйвов. Просто случилась пара неудачных голов. Он придет в норму», – сказал главный тренер «Харрикейнс». 

Отметим, что это был первый старт Кочеткова в последних 6 играх команды. 

7 комментариев

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Pax
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Ну тут он начал на Трочека реагировать, и поднял щитки. Это как буллиты Кучерова. Но и следующий гол тоже через 5-ю дырку пришёл, издалека. В общем, не порадовал
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Molzahn
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Ответ Booligan
Грецки никогда главным не работал на клубном уровне, ему это не надо. Тупое сравнение. А Бриндамур дипломированный тренер. Сколько очков выбил Купер? А сколько Икинс? А сколько Назаров? Или может вспомним другие примеры типа Саттера или Салливана, которые и поиграть на уровне успели и кубки как тренеры брали?
"Грецки никогда главным не работал на клубном уровне, ему это не надо. Тупое сравнение."

https://www.nhl.com/news/gretzky-steps-down-as-coyotes-coach/c-499636

Ты не очень компетентный дядя, смотрю.
Но озорной.
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Booligan
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Ответ Molzahn
Гретцки выбил почти 3000 очков - он хорошо тренировал «в хоккей»? Сколько очков выбил Купер? Лавиолетт где-то и 50 очков не выбил - значит, он хуже Бриндамора, который слепил очередную РККА, в 1000/50=20 раз как тренер?
Грецки никогда главным не работал на клубном уровне, ему это не надо. Тупое сравнение. А Бриндамур дипломированный тренер.
Сколько очков выбил Купер? А сколько Икинс? А сколько Назаров?
Или может вспомним другие примеры типа Саттера или Салливана, которые и поиграть на уровне успели и кубки как тренеры брали?
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-1
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Molzahn
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Ответ Booligan
Я бы не стал учить чела, который как игрок выбил более 1000 очков, как тренировать в хоккей
Гретцки выбил почти 3000 очков - он хорошо тренировал «в хоккей»?
Сколько очков выбил Купер?
Лавиолетт где-то и 50 очков не выбил - значит, он хуже Бриндамора, который слепил очередную РККА, в 1000/50=20 раз как тренер?
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eld_14
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Кочетков всего лишь вернулся на свой реальный уровень бэкапа Тихомирова в Торпедо. Кураж закончился, уровень мастерства остался
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Booligan
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Ответ Molzahn
Зачем 6 матчей на скамейке мариновать было? Всё-таки рабоче-крестьянский подход Родерика «а-ля Рехагель» приведёт к тому, что амбициозные хоккеисты, не могущие проявить себя во всей красе, запросят обмен, и останется он с терпилами. Прогресса в плей-офф нет с первого сезона. А все потому, что все звенья «ушатываются» равномерно. Лепит чемпиона, а по итогу получается второй Бруклин.
Я бы не стал учить чела, который как игрок выбил более 1000 очков, как тренировать в хоккей
0
-3
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Molzahn
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Зачем 6 матчей на скамейке мариновать было?
Всё-таки рабоче-крестьянский подход Родерика «а-ля Рехагель» приведёт к тому, что амбициозные хоккеисты, не могущие проявить себя во всей красе, запросят обмен, и останется он с терпилами.
Прогресса в плей-офф нет с первого сезона.
А все потому, что все звенья «ушатываются» равномерно.
Лепит чемпиона, а по итогу получается второй Бруклин.
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