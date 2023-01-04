Бринд’Амор о Кочеткове и 4 шайбах от «Рейнджерс»: «Он придет в норму. Было и несколько отличных сэйвов»
Род Бринд’Амор высказался о неудачной игре Петра Кочеткова против «Рейнджерс».
Россиянин пропустил 4 шайбы, в том числе после слабого броска Мики Зибанежада, исполнявшего пас вперед.
«Каролина» уступила клубу из Нью-Йорка (3:5), прервав серию из 11 побед подряд.
«Очевидно, что он хотел бы вернуться назад. Но сегодня было и несколько отличных сэйвов. Просто случилась пара неудачных голов. Он придет в норму», – сказал главный тренер «Харрикейнс».
Отметим, что это был первый старт Кочеткова в последних 6 играх команды.
https://www.nhl.com/news/gretzky-steps-down-as-coyotes-coach/c-499636
Ты не очень компетентный дядя, смотрю.
Но озорной.
Сколько очков выбил Купер? А сколько Икинс? А сколько Назаров?
Или может вспомним другие примеры типа Саттера или Салливана, которые и поиграть на уровне успели и кубки как тренеры брали?
Сколько очков выбил Купер?
Лавиолетт где-то и 50 очков не выбил - значит, он хуже Бриндамора, который слепил очередную РККА, в 1000/50=20 раз как тренер?
Всё-таки рабоче-крестьянский подход Родерика «а-ля Рехагель» приведёт к тому, что амбициозные хоккеисты, не могущие проявить себя во всей красе, запросят обмен, и останется он с терпилами.
Прогресса в плей-офф нет с первого сезона.
А все потому, что все звенья «ушатываются» равномерно.
Лепит чемпиона, а по итогу получается второй Бруклин.