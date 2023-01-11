Кочетков пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд. Он отразил 18 из 22 бросков «Нью-Джерси»
Петр Кочетков пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд.
Вратарь «Каролины» отразил 18 из 22 бросков «Нью-Джерси» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Поражение стало для россиянина 3-м подряд (все – в основное время). До этого отрезка у Кочеткова было только 1 поражение в основное время в 15 играх сезона.
После 18 матчей Петр отражает 91,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30.
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