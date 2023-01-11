Кочетков пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд. Он отразил 18 из 22 бросков «Нью-Джерси»

пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд.

Вратарь «Каролины» отразил 18 из 22 бросков « » (3:5) в матче регулярного чемпионата .

Поражение стало для россиянина 3-м подряд (все – в основное время). До этого отрезка у Кочеткова было только 1 поражение в основное время в 15 играх сезона.

После 18 матчей Петр отражает 91,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30.