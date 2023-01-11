Кочетков пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд. Он отразил 18 из 22 бросков «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси Каролина НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд.

Вратарь «Каролины» отразил 18 из 22 бросков «Нью-Джерси» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Поражение стало для россиянина 3-м подряд (все – в основное время). До этого отрезка у Кочеткова было только 1 поражение в основное время в 15 играх сезона. 

После 18 матчей Петр отражает 91,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30. 

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4 комментария

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Пока Каролина лидер division METROPOLITAN - всё не так плохо
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Богдан Стрелков
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Ответ Art Ebosh
А сколько шуму то было.
Ток полоса черная пошла, повсплывали сразу топить
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Art Ebosh
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А сколько шуму то было.
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Карпесов
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Сказка кончилась?
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