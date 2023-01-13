Давыдов о том, почему Аскаров терял клюшку на МЧМ-2021: «У него была небольшая травма кисти. Он не ссылался на это, не искал оправданий»

Теги молодежная сборная России травмы Нэшвилл Рашит Давыдов НХЛ молодежный чемпионат мира Матч ТВ Ярослав Аскаров Хоккей

Рашит Давыдов рассказал, почему Ярослав Аскаров часто терял клюшку по ходу МЧМ-2021.

– Вокруг игры Аскарова на МЧМ была абсолютно токсичная обстановка. Ее создавали фанаты и журналисты, которые троллили и поддушивали молодого вратаря из-за его ошибок. Не знаю, как сам Ярослав это воспринимал. Но в Америке он попал в среду, когда его не дергают и дают спокойно развиваться. В итоге идет прогресс. Так ли это?

– Я не хотел бы возвращаться в ту искусственно создаваемую нездоровую атмосферу. Но вы правы в том, что наша медиасреда отличается от того, что есть вокруг североамериканского хоккея. У нас молодых ребят оценивают совсем иначе, чем там, совсем на другое обращается внимание. От лица профессионалов скажу, что иногда оторопь берет.

А за океаном аналитика хоккея находится совсем на другом уровне, по другому преподносится. Там досконально разбираются все хоккейные моменты, эпизоды. Отмечают хорошие и удачные действия каждого игрока, кто что мог сделать и почему не получилось. Акцент делается на положительные моменты в игре, а не на негативе. В этом вся разница. Фон медиа пространства разный.

Помню, как Ярика критиковали после очередного молодежного чемпионата мира, что у него из руки постоянно выпадала клюшка. Он тогда давал интервью об этом, и я многое объяснял в прессе. Просто я тогда не мог все рассказывать, но теперь уже можно. Тогда у Аскарова была небольшая травма кисти, которой он держал клюшку. Поэтому мощно и крепко он ее держать не мог. Мы эту причину скрывали.

Кроме того, соперник очень активно играл против Ярослава на пятачке. Приходилось быть много в контакте, а клюшка просто зажималась или блокировалась.

Ярик – молодец, не ссылался на ослабленную кисть, не жаловался. Предпочел остаться мужчиной и не искал себе оправданий. Вообще он не реагировал и не отвлекался на ту шумиху, которая происходила вокруг него. Просто развивался и шел к своей цели, – сказал бывший тренер вратарей СКА.

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3 комментария

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artem klishin
Ответ Ебздрогыч
А зачем травмиррванного игрока с недолеченной травмой ставить в состав?
вот вы и создаете сейчас этот негативный фон, как и сказал тренер
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
А зачем травмиррванного игрока с недолеченной травмой ставить в состав?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
А почему в играх за СКА он тоже терял эту клюшку?)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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