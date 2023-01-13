Давыдов о том, почему Аскаров терял клюшку на МЧМ-2021: «У него была небольшая травма кисти. Он не ссылался на это, не искал оправданий»

рассказал, почему часто терял клюшку по ходу МЧМ-2021.

– Вокруг игры Аскарова на МЧМ была абсолютно токсичная обстановка. Ее создавали фанаты и журналисты, которые троллили и поддушивали молодого вратаря из-за его ошибок. Не знаю, как сам Ярослав это воспринимал. Но в Америке он попал в среду, когда его не дергают и дают спокойно развиваться. В итоге идет прогресс. Так ли это?

– Я не хотел бы возвращаться в ту искусственно создаваемую нездоровую атмосферу. Но вы правы в том, что наша медиасреда отличается от того, что есть вокруг североамериканского хоккея. У нас молодых ребят оценивают совсем иначе, чем там, совсем на другое обращается внимание. От лица профессионалов скажу, что иногда оторопь берет.

А за океаном аналитика хоккея находится совсем на другом уровне, по другому преподносится. Там досконально разбираются все хоккейные моменты, эпизоды. Отмечают хорошие и удачные действия каждого игрока, кто что мог сделать и почему не получилось. Акцент делается на положительные моменты в игре, а не на негативе. В этом вся разница. Фон медиа пространства разный.

Помню, как Ярика критиковали после очередного молодежного чемпионата мира, что у него из руки постоянно выпадала клюшка. Он тогда давал интервью об этом, и я многое объяснял в прессе. Просто я тогда не мог все рассказывать, но теперь уже можно. Тогда у Аскарова была небольшая травма кисти, которой он держал клюшку. Поэтому мощно и крепко он ее держать не мог. Мы эту причину скрывали.

Кроме того, соперник очень активно играл против Ярослава на пятачке. Приходилось быть много в контакте, а клюшка просто зажималась или блокировалась.

Ярик – молодец, не ссылался на ослабленную кисть, не жаловался. Предпочел остаться мужчиной и не искал себе оправданий. Вообще он не реагировал и не отвлекался на ту шумиху, которая происходила вокруг него. Просто развивался и шел к своей цели, – сказал бывший тренер вратарей СКА.

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