Тренер «Нэшвилла» о дебюте Аскарова в НХЛ: «Хороший старт. Он выручил нас несколько раз»

Тренер « » остался доволен дебютом вратаря в .

20-летний россиянин сыграл в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (3:4), отразив 31 бросок из 35.

Он был вызван из АХЛ в связи с болезнью Кевина Ланкинена.

«Нам нужно было лучше играть перед ним, но это хороший старт.

Матч стал для него хорошей проверкой, он выручил нас несколько раз, поэтому я отдаю ему должное», – сказал Джон Хайнс.