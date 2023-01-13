Тренер «Нэшвилла» о дебюте Аскарова в НХЛ: «Хороший старт. Он выручил нас несколько раз»

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Тренер «Нэшвилла» остался доволен дебютом вратаря Ярослава Аскарова в НХЛ

20-летний россиянин сыграл в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (3:4), отразив 31 бросок из 35. 

Он был вызван из АХЛ в связи с болезнью Кевина Ланкинена. 

«Нам нужно было лучше играть перед ним, но это хороший старт.

Матч стал для него хорошей проверкой, он выручил нас несколько раз, поэтому я отдаю ему должное», – сказал Джон Хайнс. 

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