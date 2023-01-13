Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд – 11

Ярослав Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

20-летний голкипер дебютировал в лиге, сыграв за « » в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (3:4).

Он стал десятым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне .

Аскаров присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), , (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), («Торонто») и Даниилу Тарасову («Коламбус»).

Российский рекорд (11 вратарей) был установлен в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22.