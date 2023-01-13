Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд – 11

Теги рейтинги Нэшвилл Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Александр Георгиев Петр Кочетков Даниил Тарасов 1999 Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

20-летний голкипер дебютировал в лиге, сыграв за «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (3:4). 

Он стал десятым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

Аскаров присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому  («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто») и Даниилу Тарасову («Коламбус»). 

Российский рекорд (11 вратарей) был установлен в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22. 

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1 комментарий

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AkI3aIPuyC
Ну Добби наврятли в этом сезоне мы увидим, кто там Просветов еще не выходил...
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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