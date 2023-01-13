Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд – 11
Ярослав Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.
20-летний голкипер дебютировал в лиге, сыграв за «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (3:4).
Он стал десятым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.
Аскаров присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто») и Даниилу Тарасову («Коламбус»).
Российский рекорд (11 вратарей) был установлен в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22.
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