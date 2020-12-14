Аскаров терял клюшку 15 раз на МЧМ-2021. Россия пропустила 5 шайб в таких случаях

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров четыре раза в течение полуфинального матча МЧМ-2021 против Канады (0:5) оставался без клюшки, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Всего за пять матчей на турнире Аскаров терял клюшку 15 раз: 1 раз против Германии, по 2 – против Швеции и Чехии, 4 – против Канады, 6 – против США. Отмечается, что в пяти таких ситуациях российская команда пропускала гол.

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