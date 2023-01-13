Рашит Давыдов: «СКА подготовил Аскарова для профессионального хоккея. Он отправился в Америку практически готовым вратарем»
Рашит Давыдов считает, что СКА подготовил Ярослава Аскарова для профессионального хоккея.
«На мой взгляд, Аскаров мог бы сыграть побольше в КХЛ. Но как есть, так есть. Помню, как Ярик дебютировал у нас в КХЛ в ноябре 2019 года. А в следующем сезоне‑2020/21, когда была пандемия, он провел девять матчей, одержал пять побед. Играл здорово, мощно, показывал свой потенциал.
Главное тут в том, что СКА подготовил Ярослава для профессионального хоккея, и он отправился в Северную Америку практически готовым вратарем. Я об этом говорил сразу же, когда Ярик уехал.
Очень рад, что Ярослав развивается и растет, а наш хоккей может получить еще одного сильного вратаря», – сказал бывший тренер вратарей СКА
Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд – 11
Марченко, Аскаров - оказывается они росли в мастерстве, маринуясь в ВХЛ.
Походу, И Гранта для Барыса между делом подготовили,что он сразу покер выбивает.
Любому нормальному человеку очевидно, что все, кто вырывается из этой сосиски, начинают дышать полной грудью и получать кайф от хоккея, улучшая свои показатели.
Раньше я думал, что питерские всех нас троллят, прикидываясь идиотами. Походу они и не прикидываются.