Рашит Давыдов: «СКА подготовил Аскарова для профессионального хоккея. Он отправился в Америку практически готовым вратарем»

считает, что СКА подготовил для профессионального хоккея.

«На мой взгляд, Аскаров мог бы сыграть побольше в . Но как есть, так есть. Помню, как Ярик дебютировал у нас в КХЛ в ноябре 2019 года. А в следующем сезоне‑2020/21, когда была пандемия, он провел девять матчей, одержал пять побед. Играл здорово, мощно, показывал свой потенциал.

Главное тут в том, что СКА подготовил Ярослава для профессионального хоккея, и он отправился в Северную Америку практически готовым вратарем. Я об этом говорил сразу же, когда Ярик уехал.

Очень рад, что Ярослав развивается и растет, а наш хоккей может получить еще одного сильного вратаря», – сказал бывший тренер вратарей

Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд – 11