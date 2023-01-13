Рашит Давыдов: «СКА подготовил Аскарова для профессионального хоккея. Он отправился в Америку практически готовым вратарем»

Теги СКА Нэшвилл Рашит Давыдов НХЛ КХЛ Матч ТВ Ярослав Аскаров Хоккей

Рашит Давыдов считает, что СКА подготовил Ярослава Аскарова для профессионального хоккея.

«На мой взгляд, Аскаров мог бы сыграть побольше в КХЛ. Но как есть, так есть. Помню, как Ярик дебютировал у нас в КХЛ в ноябре 2019 года. А в следующем сезоне‑2020/21, когда была пандемия, он провел девять матчей, одержал пять побед. Играл здорово, мощно, показывал свой потенциал.

Главное тут в том, что СКА подготовил Ярослава для профессионального хоккея, и он отправился в Северную Америку практически готовым вратарем. Я об этом говорил сразу же, когда Ярик уехал.

Очень рад, что Ярослав развивается и растет, а наш хоккей может получить еще одного сильного вратаря», – сказал бывший тренер вратарей СКА

Аскаров – 10-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд – 11

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4 комментария

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Rialto
Ска выкинул Аскарова, так будет точнее.
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Pitbulbest
Ответ waa1982
Аскаров, пока был в СКА, превратился из потенциально сильнейшего голкипера Европы в своем возрасте в объект насмешек. Марченко, Аскаров - оказывается они росли в мастерстве, маринуясь в ВХЛ. Походу, И Гранта для Барыса между делом подготовили,что он сразу покер выбивает. Любому нормальному человеку очевидно, что все, кто вырывается из этой сосиски, начинают дышать полной грудью и получать кайф от хоккея, улучшая свои показатели. Раньше я думал, что питерские всех нас троллят, прикидываясь идиотами. Походу они и не прикидываются.
Интересно, а кто мешал Аскарову хорошо играть в системе СКА?
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waa1982
Аскаров, пока был в СКА, превратился из потенциально сильнейшего голкипера Европы в своем возрасте в объект насмешек.
Марченко, Аскаров - оказывается они росли в мастерстве, маринуясь в ВХЛ.
Походу, И Гранта для Барыса между делом подготовили,что он сразу покер выбивает.
Любому нормальному человеку очевидно, что все, кто вырывается из этой сосиски, начинают дышать полной грудью и получать кайф от хоккея, улучшая свои показатели.
Раньше я думал, что питерские всех нас троллят, прикидываясь идиотами. Походу они и не прикидываются.
+3
-1
+2
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BuTaJIbKa
лично Роттен подготовил, часами просмотра матчей
+2
-2
0
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