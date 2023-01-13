Рафиков заработает 80 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Локомотивом» («СЭ»)

Стала известна зарплата по новому контракту с «Локомотивом».

Защитник подписал новое соглашение до 2025 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока « » составит 40 млн рублей в год в каждом из последующих сезонов.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Рафиков принял участие в 50 матчах и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+9».