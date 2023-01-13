Рафиков заработает 80 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Локомотивом» («СЭ»)

Теги Локомотив КХЛ Рушан Рафиков Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стала известна зарплата Рушана Рафикова по новому контракту с «Локомотивом».

Защитник подписал новое соглашение до 2025 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока «Локомотива» составит 40 млн рублей в год в каждом из последующих сезонов.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Рафиков принял участие в 50 матчах и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+9».

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5 комментариев

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Ilya Ilin
Один из немногих защитников кого реально хочется видеть в составе на будущее
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Bytakha
Из них по 20 уйдёт на новые клюшки
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Lara Alex
Ответ HockeyMan
По мне так заслужил. Уже 8 сезонов в клубе, можно сказать легенда Локомотива)) Да и со статистикой все норм и в раздевалке уже один из лидеров. Рафиков для Ярославля примерно, как Мирнов для Динамо
До легенды ещё далеко. Но,молодец. И клюшки начал заказывать 👍
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Евгений Исаев
Ответ HockeyMan
По мне так заслужил. Уже 8 сезонов в клубе, можно сказать легенда Локомотива)) Да и со статистикой все норм и в раздевалке уже один из лидеров. Рафиков для Ярославля примерно, как Мирнов для Динамо
Главное для Рафикова в результате не превратиться для Локомотива в такую же легенду, как Апальков)))
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HockeyMan
По мне так заслужил. Уже 8 сезонов в клубе, можно сказать легенда Локомотива))
Да и со статистикой все норм и в раздевалке уже один из лидеров.
Рафиков для Ярославля примерно, как Мирнов для Динамо
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+5
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