«Локомотив» продлил контракты с Рафиковым и Осиповым до 2025 года. Сергеев подписал договор на новых условиях

Теги Локомотив КХЛ Андрей Сергеев Максим Осипов Рушан Рафиков Хоккей

«Локомотив» подписал новые контракты с Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым.

Соглашения хоккеистов теперь рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Рафиков набрал 16 (5+11) очков при полезности «плюс 9» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. На счету Осипова 3 (1+2) балла при полезности «плюс 5» в 42 играх.

Кроме того, на новых условиях переподписан действующий контракт защитника Андрея Сергеева, который будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Сергеев записал на свой счет 21 (5+16) балл за результативность при полезности «плюс 9» в 44 матчах.

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