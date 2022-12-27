«Локомотив» продлил контракты с Рафиковым и Осиповым до 2025 года. Сергеев подписал договор на новых условиях

«Локомотив» подписал новые контракты с и .

Соглашения хоккеистов теперь рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Рафиков набрал 16 (5+11) очков при полезности «плюс 9» в 44 матчах Фонбет чемпионата . На счету Осипова 3 (1+2) балла при полезности «плюс 5» в 42 играх.

Кроме того, на новых условиях переподписан действующий контракт защитника , который будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Сергеев записал на свой счет 21 (5+16) балл за результативность при полезности «плюс 9» в 44 матчах.