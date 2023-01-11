Гатиятулин про 1:0 с «Локомотивом»: «Знали, что нас ждет вязкий и непростой хоккей. Хорошо, что использовали момент, забили гол»

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Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (1:0).

«Понимали, какой нам предстоит матч. «Локомотив» – мастеровитая команда, очень организованная, здорово играет в обороне. Мы знали, что нас ждет вязкий, тяжелый и непростой хоккей. Он таким и получился.

Хорошо, что использовали момент, забили гол и смогли победить. Во втором периоде стали часто терять шайбу, соперник накладывал смены. Были долгие смены у нас в зоне, но ребята нас услышали и перестроились. Они стали проще, надежнее играть, сумели победить.

Мы не играли на удержание счета в третьем периоде, но понимали, что соперник будет играть активнее. Мы до хоккеистов донесли, что нужно правильно играть в давление и стараться владеть шайбой, чтобы не было контратак. Мы также говорили, что нужно играть самоотверженно перед своими воротами и на пятаке.

Ротация вратарей? У нас все в обойме. Смотрим по состоянию – кто в лучшем, тот и играет», – сказал главный тренер «Трактора».

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1 комментарий

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Огюст
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Молодцы ! Любая победа радует душу, а "сухая " в двойне !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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