Гатиятулин про 1:0 с «Локомотивом»: «Знали, что нас ждет вязкий и непростой хоккей. Хорошо, что использовали момент, забили гол»

прокомментировал победу в матче против « » (1:0).

«Понимали, какой нам предстоит матч. «Локомотив» – мастеровитая команда, очень организованная, здорово играет в обороне. Мы знали, что нас ждет вязкий, тяжелый и непростой хоккей. Он таким и получился.

Хорошо, что использовали момент, забили гол и смогли победить. Во втором периоде стали часто терять шайбу, соперник накладывал смены. Были долгие смены у нас в зоне, но ребята нас услышали и перестроились. Они стали проще, надежнее играть, сумели победить.

Мы не играли на удержание счета в третьем периоде, но понимали, что соперник будет играть активнее. Мы до хоккеистов донесли, что нужно правильно играть в давление и стараться владеть шайбой, чтобы не было контратак. Мы также говорили, что нужно играть самоотверженно перед своими воротами и на пятаке.

Ротация вратарей? У нас все в обойме. Смотрим по состоянию – кто в лучшем, тот и играет», – сказал главный тренер « ».