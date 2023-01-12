Игрок «Локомотива» Беляев поговорил с девушкой, в которую попал шайбой: «Крайне неприятный эпизод. Я сильно виноват»
Хоккеист «Локомотива» извинился перед девушкой, в которую попал шайбой в матче КХЛ.
Инцидент произошел по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором» (0:1).
Ярославский клуб сообщил, что Михаил Беляев связался по телефону с девушкой, которая пострадала от вылетевшей на трибуны шайбы после броска Беляева.
«Понимаю, что в данном случае я сильно виноват, неаккуратно сыграл с шайбой. Выражаю Ольге самые искренние извинения и пожелания скорейшего выздоровления.
Понимаю, что эпизод крайне неприятный, но очень надеюсь, что мы сможем увидеться на играх «Локомотива» в ближайшем будущем», – сказал нападающий.
«В сложившейся ситуации специалисты «Локомотива» оказывают пострадавшей всестороннюю помощь. Приятно выделить позитивный настрой Ольги и ее близких. Вместе с игроком мы сожалеем о произошедшем и желаем девушке крепкого здоровья!» – добавили в клубе.
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