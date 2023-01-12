Игрок «Локомотива» Беляев поговорил с девушкой, в которую попал шайбой: «Крайне неприятный эпизод. Я сильно виноват»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Михаил Беляев Хоккей

Хоккеист «Локомотива» извинился перед девушкой, в которую попал шайбой в матче КХЛ.

Инцидент произошел по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором» (0:1).

Ярославский клуб сообщил, что Михаил Беляев связался по телефону с девушкой, которая пострадала от вылетевшей на трибуны шайбы после броска Беляева.

«Понимаю, что в данном случае я сильно виноват, неаккуратно сыграл с шайбой. Выражаю Ольге самые искренние извинения и пожелания скорейшего выздоровления.

Понимаю, что эпизод крайне неприятный, но очень надеюсь, что мы сможем увидеться на играх «Локомотива» в ближайшем будущем», – сказал нападающий.

«В сложившейся ситуации специалисты «Локомотива» оказывают пострадавшей всестороннюю помощь. Приятно выделить позитивный настрой Ольги и ее близких. Вместе с игроком мы сожалеем о произошедшем и желаем девушке крепкого здоровья!» – добавили в клубе.

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5 комментариев

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Назар Игорь
Теперь обязан жениться, иначе затаскает по судам.
+1
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Sergey Nosov
Шайбу метнул крайне бездумно. И для команды и для зрителей. Так то виноват. И правильно, что извинился.
+1
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dosatuy
Ответ bolt_thrower
Теперь обязан в жены взять
))))) ага, даже если муж есть и его себе на шею. Странно конечно, игровой момент а не прицельная стрельба. Но чисто по человечески и по мужски молодец, язык не отсох.
+9
0
+9
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bolt_thrower
Теперь обязан в жены взять
+6
0
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Алар
Видел этот момент и вины хоккеиста тут нет никакой. И все же он молодец, что извинился - хороший парень!
+11
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