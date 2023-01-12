Игрок «Локомотива» Беляев поговорил с девушкой, в которую попал шайбой: «Крайне неприятный эпизод. Я сильно виноват»

Хоккеист «Локомотива» извинился перед девушкой, в которую попал шайбой в матче .

Инцидент произошел по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и « » (0:1).

Ярославский клуб сообщил, что связался по телефону с девушкой, которая пострадала от вылетевшей на трибуны шайбы после броска Беляева.

«Понимаю, что в данном случае я сильно виноват, неаккуратно сыграл с шайбой. Выражаю Ольге самые искренние извинения и пожелания скорейшего выздоровления.

Понимаю, что эпизод крайне неприятный, но очень надеюсь, что мы сможем увидеться на играх « » в ближайшем будущем», – сказал нападающий.

«В сложившейся ситуации специалисты «Локомотива» оказывают пострадавшей всестороннюю помощь. Приятно выделить позитивный настрой Ольги и ее близких. Вместе с игроком мы сожалеем о произошедшем и желаем девушке крепкого здоровья!» – добавили в клубе.