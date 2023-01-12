Меньше 80 тысяч рублей в месяц получает форвард «Амура» Лихачев. Он второй бомбардир команды – 21 балл в 40 матчах

Стала известна зарплата одного из лучших бомбардиров « » .

21-летний нападающий зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц чистыми, об этом сообщает Артур Хайруллин.

Журналист «Спорт-Экспресса» добавляет, что хоккеист получит еще немного денег благодаря бонусам.

Лихачев играет в хабаровской команде по соглашению аренды. Права на игрока принадлежат « ».

Молодой форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Амура» – он набрал 21 (11+10) балл в 40 матчах Фонбет чемпионата .

Больше очков в составе дальневосточников записал на свой счет только Иван Николишин – 30 (14+16).