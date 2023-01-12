Меньше 80 тысяч рублей в месяц получает форвард «Амура» Лихачев. Он второй бомбардир команды – 21 балл в 40 матчах

Теги Локомотив Амур КХЛ Ярослав Лихачев Хоккей

Стала известна зарплата одного из лучших бомбардиров «Амура» Ярослава Лихачева.

21-летний нападающий зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц чистыми, об этом сообщает Артур Хайруллин.

Журналист «Спорт-Экспресса» добавляет, что хоккеист получит еще немного денег благодаря бонусам.

Лихачев играет в хабаровской команде по соглашению аренды. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Молодой форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Амура» – он набрал 21 (11+10) балл в 40 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Больше очков в составе дальневосточников записал на свой счет только Иван Николишин – 30 (14+16).

4 комментария

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Ярославец75
Ну в принципе нормальная зарплата для молодого пацана. У нас в Ярославле квалифицированные специалисты на заводах столько получают. Расти, развивайся, доказывай. А то бахнут зарплату, у молодняка крыша поедет, тачки, кабаки, девочки и прощай развитие и привет такие как Коршков и Красковский.
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region_74
Мало кто в России в 21 год получает 80 тысяч, еденицы, кто то вообще в 21 идёт сапоги топтать так в чем тут новость в том что очень мало или в том что много или в чем ???
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Bartez1986
СМС- голосование на помощь ему уже организовали?
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-1
-1
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Sabaka Sabaka
вот столько они и должны получать в этих убыточных клубах
+3
-1
+2
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