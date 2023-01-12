Епанчинцев о 0:1 от «Нефтехимика»: «Амуру» не хватило напора, чтобы заставить Тихомирова ошибиться»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (0:1).

«Два периода – первый и третий – была равная игра. Во втором периоде мы имели небольшое, но все же преимущество, создавали моменты, к сожалению, не реализовали их. Как говорится, это к делу не пришьешь, счет на табло. Разберем ошибки, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

Говорили о том, что «Нефтехимик» хорошо действует в меньшинстве, создает моменты, даже забивает голы. Тем не менее не дошло – заработали штрафной бросок, пошли ненужные удаления.

Равная игра, в концовке здорово сыграл вратарь соперника [ ], где-то нам не хватило напора, чтобы заставить его ошибиться. Пробовали разные сочетания в тройках, кто-то входит в игру лучше, кто-то – хуже, искали те сочетания, которые сработают. Но сложилось так, как сложилось», – сказал .