Епанчинцев о 0:1 от «Нефтехимика»: «Амуру» не хватило напора, чтобы заставить Тихомирова ошибиться»
Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (0:1).
«Два периода – первый и третий – была равная игра. Во втором периоде мы имели небольшое, но все же преимущество, создавали моменты, к сожалению, не реализовали их. Как говорится, это к делу не пришьешь, счет на табло. Разберем ошибки, сделаем выводы и будем двигаться дальше.
Говорили о том, что «Нефтехимик» хорошо действует в меньшинстве, создает моменты, даже забивает голы. Тем не менее не дошло – заработали штрафной бросок, пошли ненужные удаления.
Равная игра, в концовке здорово сыграл вратарь соперника [Тихомиров], где-то нам не хватило напора, чтобы заставить его ошибиться. Пробовали разные сочетания в тройках, кто-то входит в игру лучше, кто-то – хуже, искали те сочетания, которые сработают. Но сложилось так, как сложилось», – сказал Вадим Епанчинцев.
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