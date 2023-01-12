Леонтьев об 1:0 с «Амуром»: «Нефтехимик» победил прямого конкурента за место в плей-офф»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:0).

«Наверное, один из самых напряженных домашних матчей сезона. Рад, что команда одержала победу в игре с прямым конкурентом за место в плей-офф. Молодцы парни, выстояли, выжали максимум из этой ситуации. Были моменты, могли забить еще, но что есть – то есть.

Соперник достойно сражался, было много красивых комбинаций, шансов забить, и мы довольны результатом. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать, и поблагодарить команду за эту победу.

Во втором периоде соперник сильно добавил, это было неожиданно для нас, сковало наши действия. Поэтому второй период прошел не в том содержании, которое хотим видеть от ребят. Такое бывает, выстояли, Андрей [Тихомиров] здорово сыграл. В третьем периоде игра выровнялась», – сказал Олег Леонтьев.