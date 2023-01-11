КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Локомотив» примет «Трактор», «Куньлунь» в гостях у минского «Динамо»

Теги Ак Барс Авангард Локомотив Нефтехимик Трактор Амур результаты Динамо Минск КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Авангард» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Также в среду «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Нефтехимик» – с «Амуром», минское «Динамо» – с «Куньлунем». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Ак Барс
Дата проведения
11 января, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Трактор
Дата проведения
11 января, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Амур
Дата проведения
11 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Куньлунь
Дата проведения
11 января, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев

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amur.
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Авангард! Авангард!
Мощный финиш!
Резкий старт!
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Иван Голинько
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За Авангард!!!
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mifdamir@icloud.com
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Невский хотел скинуть выскочек с первого места сегодня. Не получилось. А сегодня Ак барс лишит надежды на ближайшее время приблизиться к лидеру Востока. Ак барс ,ждем яркой победы над птенцами,Радулову забить минимум два гола.
+4
-2
+2
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Профи66
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За зрелищный хоккей! Пусть победит сильнейший!!! Матч дня Ава- АБ!!!
+3
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leon74
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За Трактор!
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