КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Локомотив» примет «Трактор», «Куньлунь» в гостях у минского «Динамо»
«Авангард» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Также в среду «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Нефтехимик» – с «Амуром», минское «Динамо» – с «Куньлунем».
- Дата проведения
- 11 января, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 11 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 11 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 11 января, 19.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мощный финиш!
Резкий старт!