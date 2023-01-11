КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Локомотив» примет «Трактор», «Куньлунь» в гостях у минского «Динамо»

« » примет « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Также в среду « » сыграет с « », «Нефтехимик» – с «Амуром», минское « » – с «Куньлунем».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ