Игорь Ларионов: «Летишь 9 часов во Владивосток и Хабаровск, а на трибунах 2 тысячи – смысл? Социальный проект, но не можем жить прошлыми заслугами – сезон должен идти до июня»

Теги Амур Торпедо Сборная России по хоккею НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Адмирал Хоккей

Игорь Ларионов поделился мыслями о том, может ли КХЛ стать бизнесом и приносить прибыль.

– У вас уже достаточно большой срок работы в КХЛ. У вас есть ощущение, что хоккей в нашей стране все-таки может приносить деньги, стать частью бизнеса?

– Сегодня четыре-пять игроков в «Торпедо», которые вышли на новый уровень. Вопрос заключается в том, что после окончания сезона появится клубы, которые захотят их купить.

Мне будет жаль, если у нас кого-то заберут по звонку губернатора, например.

Позвонят, скажут: «Надо забрать, отдать человека, мы платим деньги, деньги в команде, у нас небольшой бюджет». Мы это возьмем.

– Вы допускаете такую возможность?

– Абсолютно допускаю. Это реалии нашей жизни в КХЛ. С другой стороны, ты понимаешь, что работа проделана, ребята выросли. И на это место придут другие ребята.

Просто это время – начинать все с нуля. Вместо того, чтобы строить, лепить команду постепенно, смотреть по позициям, по человеческим качествам, по характеру, по игровому интеллекту... И тогда ты можешь ставить большие задачи. Если игрок хочет пойти за деньгами в другую команду – ради Бога. В этом плане ты можешь зарабатывать.

Но мы говорим о заработке, как в Северной Америке. 20 тысяч на матчах, полный стадион. Пиво льется рекой, атрибутика продается за большие деньги, паркинг сумасшедший, цены, спонсоры на бортах, еда, сосиски, попкорн – это все идет в копилку команды.

Не хочу никого обижать: приезжаешь в города нашей страны, где хоккей популярен, и ты видишь [арену] на треть заполненную зрителями. Но ты туда летишь девять часов, чтобы сыграть в хоккей – во Владивостоке и Хабаровске. И на трибунах две тысячи человек. Ну и смысл какой?

Ты потратил сумасшедшие количество денег, чтобы туда долететь. Семь часов разница во времени. Понятно, что это социальный проект, но какие-то вещи нужно подтянуть, сделать правильно.

Мы не можем стоять на месте, жить предыдущими заслугами, предыдущими воспоминаниями.

Мы не можем собирать людей 1 или 15 июля [на предсезонку], чтобы их тренировать. Платим большие деньги этим ребятам – должны сами себя тренировать.

Должны собирать их, скорее всего, 5 сентября. Дети идут в школу, родители заканчивают отпуска – и мы начинаем играть сезон, который длится, допустим, до конца мая, начала июня.

Мы должны пробовать. У нас есть возможность, а мы сваливаемся на те правила, которые были раньше, – сказал главный тренер «Торпедо» в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Хоккей не футбол».

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31 комментарий

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The red debil
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Хотите бизнес - сокращайте количество команд, вводите финансовые требования в клубам и откажитесь от шовинистских настроений в отношении нероссийских клубов. В 2019 году сколько г***на лили на Ташкентский Хумо, когда ходили слухи о его скором принятии в КХЛ. А между тем, только в первый год арена на 12 000 заполнялась на треть к концу сезона - 4000 ходили на хоккей. Столица, платежеспособность, современная арена, посещаемость - но нет, нафига нам узбеки, давайте лучше вернем Кузню!1!!1
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Водяра
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Ответ Anita_Goferdump
окупаются в юниорах или ахл. Сходи на матч Квебека или Ванкувер Джаянтс.
Ты ходил?
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Честный контроль
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Одним словом Профессор!
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Водяра
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Летишь 10 часов в Детройт а там 20 тыс на трибунах но Торпедо по логике дезертира зрелищнее.)
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Добрый_Ээх
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С чем боролся, Игорь..
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Разрушающий мифы
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Ответ wolkov
А на торпеду сколько ходит?))) В этом сезоне свой сарай на 5к на каждый матч собрать не могут, хотя идут в топе
А ты был хотя бы на одном матче в НиНо. Там почти всегда биток. И стадион постоянно живёт и дышит. А после этого команда приезжает в Астану, Владик, Сочи, (не говоря уже про Витязь с Куньлунем), а там полупустые мёртвые трибуны и сразу же возникает вопрос, для кого мы играем. Если бы вы послушали пресс-конференции Ларионова, особенно после гостевых игр, он об этом постоянно говорит. У него везде красной нитью проходит, что играем для зрителей и их необходимо привлекать на трибуны всеми средствами и не только в НиНо, а везде.
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Doronya
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Был проездом в НН, не удержался - посетил Торпедо-Локо, на трибунах аншлаг, была бы арена на 10к - заполнили бы! Поразило, что не смотря на поражение и невнятную игру НИКТО из болел не поливал команду! Очень тёплая и искренняя поддержка! Торпедо удачи 👍 Побольше бы таких интеллектуальных тренеров в лиге, как Ларионов 🙌
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Dundee
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Ответ wolkov
А на торпеду сколько ходит?))) В этом сезоне свой сарай на 5к на каждый матч собрать не могут, хотя идут в топе
5500 ходит, потому что дворец 5500 вмещает. Строят на 12500, будет ходить 12500. Приезжай, увидишь
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andrey_polyakov_1989@mail.ru
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Ни к единому словечку не придерешься!
Учитывая то, в каких условиях живет , работает и играет страна, необходимо расширять рамки, открывать новое!
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Atsuktuvas
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То тут, то там начинает просачиваться реальность. Еще не про главное, но лиха беда начало...
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Дмитрий Лунегов
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Какой же умный подход! Прислушайтесь умоляю, руководство КХЛ!
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beltravel71
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Ответ Ильмир Зайнапов
8-10 тысяные стадионы даже в нхл бы не окупились
Аризона не даст соврать
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elena
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А Ларионов в курсе бюджета Торпедо? Социальный проект или не социальный? Сам вступил в эту игру, думать надо вначале
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jbpopov
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Откуда может быть в стране, провонявшей коррупцией, не смешите меня
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Der neue
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Для любой команды КХЛ это дальневосточное турне-одно из самых неприятных событий сезона.Ещё-горе той команде, что попала на них в плов.Помню, Магнитка была после серии,с Адмиралом, как выжатый лимон
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R Air
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Ответ Anita_Goferdump
Игорек уже как минимум на пятнашку наговорил. Вместо "спасибо нашему лидеру за развитие..." он стал критикавать обсурдность и криворуксть. Как посмел?
нацптиродактиль
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R Air
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он уже экстремист или ещё иногент?
помогите разобраться местные патриоты.
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e1ther - e1ther
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Ответ Anita_Goferdump
Игорек уже как минимум на пятнашку наговорил. Вместо "спасибо нашему лидеру за развитие..." он стал критикавать обсурдность и криворуксть. Как посмел?
Может рушится твоя мысль о режиме?)гений мысли)
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Заборостроитель
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Социальным проектам надо фанайди еще внедрить.
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Александр_Ронни
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Твои слова, да в нужные б уши несмолкаемым ручьем, смыв весь дряхлый бомонд руководства российским хоккеем, Игорь Профессорович...
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Anita_Goferdump
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Ответ Lanc
Тратить огромные деньги из госбюджета на зарплаты спортсменам, вместо пенсий старикам - это называется социальный проект?
к сожалению - Русская жизнь.
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Anita_Goferdump
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Ответ Ильмир Зайнапов
8-10 тысяные стадионы даже в нхл бы не окупились
окупаются в юниорах или ахл. Сходи на матч Квебека или Ванкувер Джаянтс.
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Anita_Goferdump
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Игорек уже как минимум на пятнашку наговорил. Вместо "спасибо нашему лидеру за развитие..." он стал критикавать обсурдность и криворуксть. Как посмел?
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Lanc
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Тратить огромные деньги из госбюджета на зарплаты спортсменам, вместо пенсий старикам - это называется социальный проект?
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Bolela_02
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Ни кто не даст из государственной задачи сделать шоу-бизнес. Государство не отдаст монополию на спорт. Чиновники любят когда всё зависит от них и подчиняется им. Россия страна чиновников!
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