Игорь Ларионов: «Летишь 9 часов во Владивосток и Хабаровск, а на трибунах 2 тысячи – смысл? Социальный проект, но не можем жить прошлыми заслугами – сезон должен идти до июня»

поделился мыслями о том, может ли стать бизнесом и приносить прибыль.

– У вас уже достаточно большой срок работы в КХЛ. У вас есть ощущение, что хоккей в нашей стране все-таки может приносить деньги, стать частью бизнеса?

– Сегодня четыре-пять игроков в «Торпедо», которые вышли на новый уровень. Вопрос заключается в том, что после окончания сезона появится клубы, которые захотят их купить.

Мне будет жаль, если у нас кого-то заберут по звонку губернатора, например.

Позвонят, скажут: «Надо забрать, отдать человека, мы платим деньги, деньги в команде, у нас небольшой бюджет». Мы это возьмем.

– Вы допускаете такую возможность?

– Абсолютно допускаю. Это реалии нашей жизни в КХЛ. С другой стороны, ты понимаешь, что работа проделана, ребята выросли. И на это место придут другие ребята.

Просто это время – начинать все с нуля. Вместо того, чтобы строить, лепить команду постепенно, смотреть по позициям, по человеческим качествам, по характеру, по игровому интеллекту... И тогда ты можешь ставить большие задачи. Если игрок хочет пойти за деньгами в другую команду – ради Бога. В этом плане ты можешь зарабатывать.

Но мы говорим о заработке, как в Северной Америке. 20 тысяч на матчах, полный стадион. Пиво льется рекой, атрибутика продается за большие деньги, паркинг сумасшедший, цены, спонсоры на бортах, еда, сосиски, попкорн – это все идет в копилку команды.

Не хочу никого обижать: приезжаешь в города нашей страны, где хоккей популярен, и ты видишь [арену] на треть заполненную зрителями. Но ты туда летишь девять часов, чтобы сыграть в хоккей – во Владивостоке и Хабаровске. И на трибунах две тысячи человек. Ну и смысл какой?

Ты потратил сумасшедшие количество денег, чтобы туда долететь. Семь часов разница во времени. Понятно, что это социальный проект, но какие-то вещи нужно подтянуть, сделать правильно.

Мы не можем стоять на месте, жить предыдущими заслугами, предыдущими воспоминаниями.

Мы не можем собирать людей 1 или 15 июля [на предсезонку], чтобы их тренировать. Платим большие деньги этим ребятам – должны сами себя тренировать.

Должны собирать их, скорее всего, 5 сентября. Дети идут в школу, родители заканчивают отпуска – и мы начинаем играть сезон, который длится, допустим, до конца мая, начала июня.

Мы должны пробовать. У нас есть возможность, а мы сваливаемся на те правила, которые были раньше, – сказал главный тренер « » в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Хоккей не футбол».