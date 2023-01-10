«Любимый после Бекхэма игрок в Британии». Жена Малкина о завершении карьеры Бэйла

назвала Гарета Бэйла одним из своих любимых футболистов.

9 января 33-летний валлиец опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

«Любимый после Бекхэма игрок в Британии – Гарет Бэйл – закончил с футболом. Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала» завершает карьеру в 33 года», – написала жена форварда « » в телеграм-канале.

«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо

Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн