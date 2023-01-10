«Любимый после Бекхэма игрок в Британии». Жена Малкина о завершении карьеры Бэйла
Анна Кастерова назвала Гарета Бэйла одним из своих любимых футболистов.
9 января 33-летний валлиец опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.
«Любимый после Бекхэма игрок в Британии – Гарет Бэйл – закончил с футболом. Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала» завершает карьеру в 33 года», – написала жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в телеграм-канале.
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