«Любимый после Бекхэма игрок в Британии». Жена Малкина о завершении карьеры Бэйла

Теги Питтсбург Дэвид Бекхэм Евгений Малкин сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл Анна Кастерова Хоккей

Анна Кастерова назвала Гарета Бэйла одним из своих любимых футболистов.

9 января 33-летний валлиец опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

«Любимый после Бекхэма игрок в Британии – Гарет Бэйл – закончил с футболом. Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала» завершает карьеру в 33 года», – написала жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в телеграм-канале.

«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо

Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн

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4 комментария

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qiqe
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жесть она костлявая с жёлтым лицом и уродливыми накачанными губами
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nick-basil
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Жену Малкина не стыдно помянуть с именем. Она вполне себе звезда.
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Михаил1970
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Любимый игрок жены Бейла - Малкин (после Овечкина)
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Иван Левин
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