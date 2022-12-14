Жена Малкина об Аргентине в финале ЧМ: «Это чемпионат Месси, пусть так будет до конца!»
Жена Евгения Малкина Анна Кастерова поздравила сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ-2022.
«Аргентина в финале! Это чемпионат Месси, пусть так будет до самого конца!
Не знаю, каким богам надо молиться Месси и за него перед игрой с Францией, но начинать надо уже сегодня. Говорят, Франция уже намолила возвращение в состав Бензема», – написала телеведущая в своем телеграм-канале.
Сборная Аргентины обыграла сборную Хорватии (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022. В финале аргентинцы сыграют против Франции или Марокко.
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