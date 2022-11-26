Малкин об увлечении сына футболом: «Он влюбился, собирает наклейки игроков с ЧМ-2022, всех знает. В Майами с хоккеем сложнее»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ ЧМ-2022 Анна Кастерова Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин рассказал об увлечении своего сына Никиты футболом. 

– Никита Малкин уже добивается успехов в хоккее? Жена и сын были на юбилейном матче. 

– А как по-другому? Конечно, они со мной. Конечно, поддерживают. Всегда рядом в самые важные моменты.

Ну а с хоккеем для сына все сложнее. Потому что ему очень нравится футбол. Сейчас в Катаре идет чемпионат мира. У сына есть целый журнал наклеек, он собирает всех игроков. Это в школе уже превратилось в настоящее приключение. Дети не только собирают наклейки, но и сами играют, проводят турниры.

Поэтому мой сын сейчас влюбился в футбол. В Майами с хоккеем чуть-чуть посложнее. Но сейчас он вернется в Питтсбург, и я хочу еще раз попробовать. На самом деле у нас нет никакого давления. Если нравится футбол, мы с удовольствием будем пробовать этот вид спорта.

Главное, чтобы человек получал удовольствие от того, что делает. Но я вижу, что он очень сильно загорелся – знает всех футболистов, смотрит сейчас матчи чемпионата мира, знает счета и кто как играет. Для меня это удивительно. Ему только шесть лет. Но футбол его прям зацепил, – рассказал нападающий «Питтсбурга»

Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду

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