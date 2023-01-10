Минтюков обменян в «Оттаву 67». У защитника 16+38 за 37 матчей сезона OHL

Российский хоккеист системы « » обменян в «Оттаву 67».

Об этом сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек.

В этом сезоне 19-летний защитник, выступая за «Сагино», провел 37 матчей в юниорской лиге Онтарио (OHL). Минтюков забросил 16 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав 54 очка при показателе полезности «+26». За два сезона защитник набрал 116 очков в 104 встречах.

Игрок был выбран «Анахаймом» под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.