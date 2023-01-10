Минтюков обменян в «Оттаву 67». У защитника 16+38 за 37 матчей сезона OHL

Теги Оттава Анахайм НХЛ юниорская лига Онтарио Сагино Оттава 67 Павел Минтюков Хоккей

Российский хоккеист системы «Анахайма» Павел Минтюков обменян в «Оттаву 67».

Об этом сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек.

В этом сезоне 19-летний защитник, выступая за «Сагино», провел 37 матчей в юниорской лиге Онтарио (OHL). Минтюков забросил 16 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав 54 очка при показателе полезности «+26». За два сезона защитник набрал 116 очков в 104 встречах.

Игрок был выбран «Анахаймом» под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.

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7 комментариев

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J-12
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Ответ Дмитрий Дашковский
В чем вообще смысл почему Анахайм его ещё не подтянул непонятно
Из юниорок нельзя поднимать по ходу сезона
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Haman
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Не понятно только к чему тут тег "Оттава Сенаторз".

По обмену: принципиально на развитие Минтюкова он не повлияет, т. к. следующий сезон он начнет уже в НХЛ/АХЛ.
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Дмитрий Дашковский
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В чем вообще смысл почему Анахайм его ещё не подтянул непонятно
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genowayy
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В Оттаве хороший хоккейный дух
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Oleg Kolesnikov
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Ответ Егор15102
Интересно зачем такие обмены, учитывая что Сагино сами идут высоко и не сильно отстают от Оттавы
Делают ставку на следующие сезоны, когда Миса будет в прайме. Ожидаемый обмен, несмотря на место Сагино.
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Егор15102
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Интересно зачем такие обмены, учитывая что Сагино сами идут высоко и не сильно отстают от Оттавы
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Kirill HG
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Показалось.
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