«Анахайм» подписал контракт новичка с Минтюковым. Клуб взял защитника под 10-м номером на драфте-2022

подписал контракт новичка с защитником Павлом Минтюковым на 3 года.

Клуб выбрал его под общим 10-м номером на драфте -2022. «Дакс» впервые с 2001 года потратили пик первого раунда на россиянина.

18-летний Минтюков провел минувший сезон в юниорской лиге Онтарио, где выступал за «Сагино».

В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 62 (17+45) очка при 28 минутах штрафа и полезности «минус 14».

Сезон-2020/21 он пропустил, так как OHL взяла годичную паузу из-за коронавируса.

Первым из русских на драфте-2022 выбрали Минтюкова – в топ-10. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду