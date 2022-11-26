Минтюков набрал 1+1 в матче с «Сарнией» в день своего 19-летия. Защитник идет в топ-3 бомбардиров OHL с 32 очками в 23 играх

Теги рейтинги Анахайм юниорская лига Онтарио Сагино Сарния Павел Минтюков Хоккей

Защитник «Сагино» Павел Минтюков идет 3-м в гонке бомбардиров OHL с 32 очками в 23 играх.

Игрок набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Сарнией» (4:1). 

В его активе 32 (11+21) балла в 21 игре. Больше очков набрали только форварды Тай Войт («Сарния», 40 в 23 играх, 6+34) и Дэни Гоур («Оуэн Саунд», 33 в 22, 14+19). 

25 ноября, в день матча, Минтюкову исполнилось 19 лет.

Защитник был выбран «Анахаймом» под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. Он уже подписал с «Дакс» контракт новичка.

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