Защитник «Сагино» Минтюков набрал 13 очков в 6 матчах и лидирует в гонке бомбардиров OHL
Защитник «Сагино» Павел Минтюков набрал 13 очков в 6 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.
18-летний россиянин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Гелфом» (6:1).
На его счету стало 13 (5+8) очков в 6 играх при полезности «+5».
Минтюков единолично возглавляет таблицу бомбардиров юниорской лиги Онтарио, опережая форвардов Тая Войта («Сарния», 12 очков) и Бреннана Отманна («Флинт», 11 очков).
Игрок был выбран «Анахаймом» под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. Он уже подписал с «Дакс» контракт новичка.
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