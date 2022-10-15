Защитник «Сагино» Минтюков набрал 13 очков в 6 матчах и лидирует в гонке бомбардиров OHL

Защитник «Сагино» набрал 13 очков в 6 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.

18-летний россиянин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Гелфом» (6:1).

На его счету стало 13 (5+8) очков в 6 играх при полезности «+5».

Минтюков единолично возглавляет таблицу бомбардиров юниорской лиги Онтарио, опережая форвардов Тая Войта («Сарния», 12 очков) и Бреннана Отманна («Флинт», 11 очков).

Игрок был выбран «Анахаймом» под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. Он уже подписал с «Дакс» контракт новичка.