Мичков об игре за «Сочи»: «Чувствую себя увереннее с каждым матчем. С партнерами взаимодействие все лучше и лучше»

подвел итоги матча против СКА (3:6).

18-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды из питерского клуба.

– Что для вас значил этот матч против СКА?

– Это хороший соперник, хорошая дисциплинированная команда. Они хорошо играют в атаке. Мы настраивались вдвойне на такую сильную команду. Старались показывать в каждом моменте максимум.

Мы все играли на команду, и я считаю, что была хорошая игра. Мы тоже показали дисциплину. Но, к сожалению, проиграли. Чего-то нам не хватило. Мы будем разбирать свои ошибки и двигаться дальше.

– Можно ли сказать, что для «Сочи» это был один из лучших матчей за последнее время по содержанию?

– У нас были очень хорошие матчи с ЦСКА и СКА. Это если вспоминать из последних. Мы хорошо выступали в обороне, и вратари очень здорово действовали, оставляя команду в игре.

– Опишите свой гол. Как это было?

– Сергей Попов набрал скорость из угла, я под него в центр подкатился. Он здорово меня увидел и отдал передачу. Мне просто оставалось попасть по воротам. Слава богу, так получилось, что я забил. Но самое главное, что этот гол помог команде сравнять счет.

– Вы радовались после этой шайбы как обычно? Или эмоции били через край?

– Я думаю, радость была чуть сильнее, чем обычно. Потому что игра была очень упорная, от ножа. И когда ты весь в адреналине, то еще больше радуешься, чем когда просто забиваешь, и счет уже 10:0.

– Но чего все-таки не хватило для победы?

– Будем разбирать, чего не хватило. Тренерский штаб нам с этим поможет. Соберемся командой, изучим свои ошибки, будем их исправлять, двигаясь дальше. Постараемся исключить их к следующей игре.

– Вы провели уже седьмой матч за «Сочи». Чувствуете, что с каждой игрой становитесь сильнее?

– Да, я думаю, что с каждой игрой я чувствую себя увереннее. И с партнерами взаимодействие все лучше и лучше. Надеюсь, что дальше будем работать еще сильнее, – сказал нападающий «Сочи».

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